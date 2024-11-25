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25.11.2024 в 07:20

Путин подписал закон о запрете пропаганды чайлдфри

Утверждены штрафы за его нарушение

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды идеологии чайлдфри (отказ от рождения детей) в интернете, СМИ, фильмах и рекламе. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов

Цель закона, по словам его авторов, — пресечь любой деструктивный контент, который способен повлиять на решение о рождении детей.

Теперь владельцы сайтов будут обязаны выявлять информацию, призывающую отказаться от рождения детей. Ее распространение станет основанием для включения ресурса в единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора. Фильм, содержащий пропаганду отказа от деторождения, не получит прокатного удостоверения.

Максимальный штраф за нарушение этого запрета для граждан будет составлять 400 тыс. руб., для должностных лиц — 800 тыс. руб., а для юрлиц — 5 млн руб. Иностранцам за пропаганду чайлдфри будет грозить выдворение из России.

Госдума приняла законопроект во втором и третьем чтениях в середине ноября. Авторами инициативы выступили спикеры нижней и верхней палат парламента Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, а также другие депутаты и сенаторы.

Путин чайлдфри
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