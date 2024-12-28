Сооснователь агентства DIDENOK TEAM рассказал о трендах инфлюенс-маркетинга на 2025 год

С 1 января 2025 года рекламная индустрия начнет жить в новых законодательных реалиях — в силу вступит закон о регистрации блогеров, на которых подписано свыше 10 тыс. человек. Размещать рекламу у блогеров, которые не будут зарегистрированы в реестре, запрещено. При этом подать данные на регистрацию аккаунта в Instagram* (*запрещённая в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в РФ) на данный момент невозможно, поскольку соцсеть является запрещенной на территории РФ. Кроме того, рынок ожидает результаты второго и третьего чтения законопроекта о полной блокировке Instagram*. Эти изменения неизбежно повлияют на стратегию взаимодействия с блогерами и потребуют новых подходов в инфлюенс-маркетинге. Пейзулла Магомедов, сооснователь и исполнительный директор коммуникационного агентства DIDENOK TEAM, проанализировал ключевые тренды 2025 года и своим мнением поделился с редакцией Sostav.

В каких соцсетях будут блогеры и рекламодатели в 2025 году

Несмотря на то, что Instagram* попадет под запрет с точки зрения двух законопроектов одновременно, и точно уйдет с первого места по объему рекламы — спрос на него полностью не упадает. Сложившаяся ситуация даст толчок для рынка — блогеры и рекламодатели будут учиться делать по-настоящему нативную, органичную рекламу. Stories и reels в этом ключе будут очень популярны, а главным рекламным форматом станет продакт-плейсмент. Крупные рекламодатели будут делать точечные имиджевые касания, без прямого CTA и рекламного сообщения в целом. Примером такого подхода в уходящем году стал конкурс блогера Миши Литвина, который собрал множество пользовательского контента.

Ожидается интенсивное развитие Telegram — инфлюенсеры будут активно продвигать свои аккаунты и уделять данной соцсети больше внимания. А крупные бренды продолжат заявлять о себе, стараясь делать это нетривиально. Благодаря активному технологическому развитию Telegram, будут широко использоваться рекламные форматы с фокусом на геймификацию — боты, мини-приложения. Кроме того, будут актуальны кликбейтные PR-посевы в Telegram-каналах. В 2024 году мы наблюдали за битвой брендов в рамках наружной рекламы, фото которой использовали в диджитальных посевах. Такие истории обсуждаются, вирусятся и набирают большие охваты.

Также возрождается популярность прямых эфиров и стримингов. Twitch растет и имеет спрос у инфлюенсеров благодаря возможности зарабатывать на донатах. Количество запросов от рекламодателей также будет расти. Да, возможно, не каждому бренду интересно заходить на эту площадку, и бюджеты не колоссально большие, но, интерес к данной соцсети точно есть.

С какими блогерами работать

Благодаря популярным видеоформатам — Reels и Shorts, мы получили огромное количество микро- и мидл-блогеров. С этими персонами бренды однозначно продолжат сотрудничать по нескольким причинам:

благодаря возможности удачно попасть с рекламным роликом в рекомендации рекламодатели оптимизируют расходы, снижая ставку CPV (cost per view).

бренды стали четче сегментировать целевую аудиторию по разным критериям — по профессиональному и семейному статусу, по увлечениям и интересам — и стали точечно сотрудничать с небольшими, но нишевыми блогерами.

В 2025 году аудитория продолжит следить за теми, в чьих блогах есть юмор, «жиза», непринужденность. Не стоит забывать и про «ситуативных» звезд — брендам важно оперативно реагировать на появление новых лиц и вовлекать их в рекламные кампании первыми (пример — стюард «Аэрофлота»).

Общие тренды