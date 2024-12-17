10 трендов рекламного рынка в 2025 году

В контексте стремительного развития рекламных технологий, формирования новых потребительских привычек и глобальных изменений в медийном ландшафте особенно важно смотреть вперед. Изучив зарубежные практики, проанализировав успешные кейсы технологичных рекламных платформ и опираясь на собственный опыт взаимодействия с клиентами агентства аналитики и маркетинговых исследований Mindscapes, компания выделила 10 ключевых трендов, которые с высокой вероятностью определят лицо рекламного рынка уже в 2025 году. Об этих трендах Sostav рассказал Владимир Кирко, руководитель отдела аналитики i.com и Mindscapes.

Маркетплейсы как обязательный медийный и перформанс-канал

Если в этом году размещение медийных форматов на маркетплейсах было скорее осторожным экспериментом, то в 2025 году бренды и агентства будут планировать бюджеты на них так же системно, как на социальные сети, OLV и поисковую рекламу.

CTV и OTT-реклама как дополнение к эфирному ТВ

Интерактивность, адресный таргетинг и измеримость делают Connected TV и стриминговые платформы естественным выбором для видеорекламы наряду с классическим телевидением, где доля молодой аудитории сокращается с каждым годом.

Attention-based реклама и новые метрики вовлечения

Некоторые рекламные агентства начнут предлагать метрики «внимания» (attention metrics) вместо простых показов и кликов. Технологичные и измеримые рекламные платформы будут продавать инвентарь, опираясь на показатель реального времени контакта аудитории с креативом. Массовость этого подхода к 2025 году может быть сомнительна, но тема определенно станет более обсуждаемой, и появятся первые успешные кейсы.

Генеративный аудио- и видеоконтент

Высококачественные голосовые озвучки и видеоролики с синтетическими личностями станут обыденностью для многих брендов благодаря их скорости производства и дешевизне по сравнению со студийными работами.

Stable-ID & Privacy-first реклама

Широкое внедрение решений для таргетинга без использования third-party cookies с опорой на first-party и second-party данные, а также Stable-ID от телеком-операторов, к 2025 году станет стандартным подходом к целевому показу и измерению эффективности рекламы, заменяя устаревшие методики.

Голосовая реклама в голосовых ассистентах и смарт-устройствах

Реклама в среде голосовых помощников («Маруся», «Салют», «Алиса»), встроенных в умные колонки, автомобили и другие устройства, станет повсеместной практикой. Из точечной новинки для инноваторов этот формат превратится в массовый канал, с которым будут считаться все крупные бренды. Более того, ожидается появление рекламы и в интерфейсах IoT.

Influencer-маркетинг с продвинутым AI-подбором инфлюенсеров

Подбор блогеров и лидеров мнений все чаще будет осуществляться с помощью ИИ-инструментов, которые способны найти идеальных инфлюенсеров под конкретную аудиторию и KPI. К 2025 году influencer-маркетинг станет более наукоемким, системным и предсказуемым.

Нейромаркетинг и биометрия в массовых исследованиях

Эмоциональный и физиологический отклик на рекламу (отслеживание направления взгляда, выражения лица, ЭЭГ, сердечного ритма) перестанет быть экзотикой. К 2025 году бренды массово внедрят нейромаркетинг-инструменты, чтобы понимать реакцию аудитории на контент с максимальной точностью.

Интерактивные баннеры и реклама с элементами геймификации

Если в настоящее время геймификация в рекламе встречается точечно, то к 2025 году можно ожидать значительного роста доли мини-игр, заданий и квизов в рекламных форматах. Это будет использоваться для повышения конверсии и увеличения времени контакта с брендом.

Рост использования Data Clean Rooms

Массовое применение «чистых комнат» данных (Data Clean Rooms) для безопасного обмена информацией между брендами, платформами и издателями станет реальной необходимостью на фоне ужесточения регуляторных требований. К 2025 году это уже не будет уделом продвинутых экспериментов, а станет стандартной практикой.