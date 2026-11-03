Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

ПИК
DDB Navigator inside
Независимое брендинговое агентство Ohmybrand

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
03.11.2026 в 11:20

Товарный знак сервиса «Самокат» признали общеизвестным в России

Статус обеспечивает сервису бессрочную правовую охрану, в том числе в отношении неоднородных товаров и услуг

Товарный знак сервиса доставки продуктов «Самокат» признали общеизвестным в России. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на компанию.

Внесение обозначения в реестр общеизвестных товарных знаков обеспечивает ему расширенную бессрочную правовую охрану. Она распространяется не только на товары и услуги, в отношении которых знак был зарегистрирован, но и на неоднородные категории.

Как пояснили в «Самокате», использование другими компаниями схожего обозначения может быть ограничено, если оно будет ассоциироваться у потребителей с правообладателем и потенциально негативно повлияет на его законные интересы.

Сейчас в России статус общеизвестных имеют менее 300 товарных знаков.

В августе суд признал незаконным отказ Роспатента присвоить товарному знаку «Самокат» статус общеизвестного. В декабре 2024-го компания «Умный ритейл», владеющая сервисом, подала в Роспатент заявку о признании комбинированного обозначения (белого слова «Самокат» на красном фоне) общеизвестным для услуг по розничной продаже продуктов питания через мобильное приложение и доставки продуктов.

«Самокат» работает более чем в 1,5 тыс. населенных пунктах страны. По данным «Infoline-Аналитики», в январе — сентябре 2024 года сервис стал самым быстрорастущим среди российских операторов доставки: его оборот увеличился на 70,7% год к году.

Россия товарный знак "Самокат"
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.