Товарный знак сервиса «Самокат» признали общеизвестным в России

Товарный знак сервиса доставки продуктов «Самокат» признали общеизвестным в России. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на компанию.

Внесение обозначения в реестр общеизвестных товарных знаков обеспечивает ему расширенную бессрочную правовую охрану. Она распространяется не только на товары и услуги, в отношении которых знак был зарегистрирован, но и на неоднородные категории.

Как пояснили в «Самокате», использование другими компаниями схожего обозначения может быть ограничено, если оно будет ассоциироваться у потребителей с правообладателем и потенциально негативно повлияет на его законные интересы.

Сейчас в России статус общеизвестных имеют менее 300 товарных знаков.

В августе суд признал незаконным отказ Роспатента присвоить товарному знаку «Самокат» статус общеизвестного. В декабре 2024-го компания «Умный ритейл», владеющая сервисом, подала в Роспатент заявку о признании комбинированного обозначения (белого слова «Самокат» на красном фоне) общеизвестным для услуг по розничной продаже продуктов питания через мобильное приложение и доставки продуктов.

«Самокат» работает более чем в 1,5 тыс. населенных пунктах страны. По данным «Infoline-Аналитики», в январе — сентябре 2024 года сервис стал самым быстрорастущим среди российских операторов доставки: его оборот увеличился на 70,7% год к году.