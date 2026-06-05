Топ-менеджер Hobby World и партнер Indie Go учредили фонд для разработчиков видеоигр

Топ-менеджер издательства настольных игр Hobby World Михаил Акулов и управляющий партнер акселератора Indie Go Владимир Вареник учредили ООО «УК ИГФ», следует из данных «Руспрофайла». Компания зарегистрирована 29 мая, ее уставный капитал составил 10 тыс. руб., а генеральным директором назначен Вареник.

По информации двух источников «Коммерсанта» на видеоигровом рынке, новая структура будет работать как инвестиционный фонд. В центре внимания окажутся консольные и компьютерные игры классов AA и AAA — проекты со средними и крупными бюджетами разработки.

Подробности инициативы пока не раскрываются. Владимир Вареник отказался комментировать проект, отметив, что его параметры еще обсуждаются с партнерами. В Hobby World на запрос издания не ответили, связаться с Михаилом Акуловым журналистам не удалось.

По оценке Агентства стратегических инициатив, в 2025 году его объем российского рынка видеоигр достигнет 208 млрд руб. при среднегодовом темпе роста 6%, а к 2030 году может увеличиться до 271 млрд руб. Наибольшую долю рынка будут формировать ПК- и консольные игры, на которые, по прогнозам, придется 145 млрд руб.