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25.08.2026 в 11:00

Tomatdesign провели ребрендинг компании Mbsaun

В основе новой идентичности — переосмысление геральдических символов бренда

Mbsaun проектирует и создает сауны, хаммамы и wellness-пространства, объединяя собственное архитектурное бюро и столярное производство. Компания контролирует весь процесс — от проектирования до финального монтажа. По мере развития бизнеса прежняя идентичность перестала соответствовать масштабу бренда и его позиционированию. Команда Tomatdesign рассказала Sostav, почему сохранила атрибут преемственности бренда «корону» и как традиционный символ получил совершенно другое прочтение.

Задача

Перед агентством стояла задача перевести восприятие Mbsaun в более премиальный регистр, сохранив узнаваемость. При этом было важно не отказываться от существующих «королевских» атрибутов, а переосмыслить их. В обновленной идентичности они раскрывают две ценности бренда: лидерство как высокую степень ремесленного мастерства и элитарность как эксклюзивность создаваемых решений.

Артем Пузян, основатель компании Mbsaun:

К моменту начала работы с Tomatdesign компания Mbsaun уже заметно выросла, но прежний визуальный образ перестал соответствовать масштабу наших проектов и уровню клиентов. Нам было важно уйти от восприятия Mbsaun исключительно как компании по отделке саун и показать более зрелый архитектурный бренд, который проектирует и создает комплексные SPA- и wellness-пространства.

Реализация

Символ короны сохранили в новом логотипе, но представили в более современной графической интерпретации, освободив от чрезмерной изобразительности. Все буквы в названии стали строчными, благодаря чему логотип приобрел более уравновешенный характер. Корона стала продолжением рисунка шрифта и превратилась в диакритический знак. Вместе с буквой «m» она образует компактную монограмму, которая может использоваться как самостоятельный фирменный знак.

Tomatdesign провели ребрендинг компании Mbsaun Tomatdesign провели ребрендинг компании Mbsaun Tomatdesign провели ребрендинг компании Mbsaun

Андрей Тараканов, креативный директор Tomatdesign:

Первое, что напрашивалось сделать в рамках ребрендинга, — убедить клиента отказаться от «короны» в логотипе. Но, осознав всю ценность и значимость этого символа для Mbsaun, нам пришлось кардинально переосмыслить геральдическую тему. Поэтому идея превратить изображение «короны» в диакритический знак стала, на мой взгляд, одной из самых интересных находок в решении этой задачи.

Главной графической темой фирменного стиля стали паттерны, вдохновленные геральдическими рисунками средневековых щитов. Так корона перестала быть обособленным символом и стала частью общего визуального языка.

Tomatdesign провели ребрендинг компании Mbsaun Tomatdesign провели ребрендинг компании Mbsaun Tomatdesign провели ребрендинг компании Mbsaun Tomatdesign провели ребрендинг компании Mbsaun

Все паттерны строятся по единому принципу — на повторении треугольного модуля, позволяющего генерировать множество форм. Система дает возможность менять характер и масштаб графики в зависимости от носителя, сохраняя общий принцип построения.

Типографическую систему бренда определили шрифты семейства IvyPresto. Их пропорции, контраст и широкий диапазон начертаний позволяют работать как с акцидентными заголовками, так и с функциональными текстовыми блоками. В основе акцидентного набора лежит принцип тождественности элементов: типографика ключевого сообщения воспроизводит стиль интегрированного в него логотипа, объединяя вербальные и визуальные элементы.

Tomatdesign провели ребрендинг компании Mbsaun Tomatdesign провели ребрендинг компании Mbsaun Tomatdesign провели ребрендинг компании Mbsaun Tomatdesign провели ребрендинг компании Mbsaun Tomatdesign провели ребрендинг компании Mbsaun Tomatdesign провели ребрендинг компании Mbsaun

Цветовая палитра построена вокруг спокойных нейтральных оттенков, сочетающихся с естественными текстурами дерева и теплым светом, характерными для пространств Mbsaun. Акцентным цветом стал зеленый, продолжающий тему природы в визуальной системе бренда.

Индивидуальный подход Mbsaun к проектированию пространств стал основой нового позиционирования. Сауна рассматривается не только как функциональный объект, но и как пространство, формирующее определенные впечатления и атмосферу. Эту идею выразил слоган бренда — «Дизайн ощущений».

Tomatdesign провели ребрендинг компании Mbsaun Tomatdesign провели ребрендинг компании Mbsaun Tomatdesign провели ребрендинг компании Mbsaun

Результат

В результате ребрендинга Tomatdesign разработали новую систему идентичности Mbsaun: логотип и фирменный знак, графическую и типографическую системы, цветовую палитру и принципы применения стиля на различных носителях.

Tomatdesign провели ребрендинг компании Mbsaun Tomatdesign провели ребрендинг компании Mbsaun Tomatdesign провели ребрендинг компании Mbsaun Tomatdesign провели ребрендинг компании Mbsaun

Состав творческой группы

Tomatdesign (агентство)

Креативный директор: Андрей Тараканов
Дизайнеры: Виталий Шадрин, Антон Кривуля, Анастасия Клиндюк
Руководитель проекта: Варвара Пронькина
Управляющий партнер: Анна Пляскова

Mbsaun (клиент)

Основатель компании: Артем Пузян

Tomatdesign Mbsaun
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