Tomatdesign провели ребрендинг компании Mbsaun

Mbsaun проектирует и создает сауны, хаммамы и wellness-пространства, объединяя собственное архитектурное бюро и столярное производство. Компания контролирует весь процесс — от проектирования до финального монтажа. По мере развития бизнеса прежняя идентичность перестала соответствовать масштабу бренда и его позиционированию. Команда Tomatdesign рассказала Sostav, почему сохранила атрибут преемственности бренда «корону» и как традиционный символ получил совершенно другое прочтение.

Задача

Перед агентством стояла задача перевести восприятие Mbsaun в более премиальный регистр, сохранив узнаваемость. При этом было важно не отказываться от существующих «королевских» атрибутов, а переосмыслить их. В обновленной идентичности они раскрывают две ценности бренда: лидерство как высокую степень ремесленного мастерства и элитарность как эксклюзивность создаваемых решений.

Артем Пузян, основатель компании Mbsaun: К моменту начала работы с Tomatdesign компания Mbsaun уже заметно выросла, но прежний визуальный образ перестал соответствовать масштабу наших проектов и уровню клиентов. Нам было важно уйти от восприятия Mbsaun исключительно как компании по отделке саун и показать более зрелый архитектурный бренд, который проектирует и создает комплексные SPA- и wellness-пространства.

Реализация

Символ короны сохранили в новом логотипе, но представили в более современной графической интерпретации, освободив от чрезмерной изобразительности. Все буквы в названии стали строчными, благодаря чему логотип приобрел более уравновешенный характер. Корона стала продолжением рисунка шрифта и превратилась в диакритический знак. Вместе с буквой «m» она образует компактную монограмму, которая может использоваться как самостоятельный фирменный знак.

Андрей Тараканов, креативный директор Tomatdesign: Первое, что напрашивалось сделать в рамках ребрендинга, — убедить клиента отказаться от «короны» в логотипе. Но, осознав всю ценность и значимость этого символа для Mbsaun, нам пришлось кардинально переосмыслить геральдическую тему. Поэтому идея превратить изображение «короны» в диакритический знак стала, на мой взгляд, одной из самых интересных находок в решении этой задачи.

Главной графической темой фирменного стиля стали паттерны, вдохновленные геральдическими рисунками средневековых щитов. Так корона перестала быть обособленным символом и стала частью общего визуального языка.

Все паттерны строятся по единому принципу — на повторении треугольного модуля, позволяющего генерировать множество форм. Система дает возможность менять характер и масштаб графики в зависимости от носителя, сохраняя общий принцип построения.

Типографическую систему бренда определили шрифты семейства IvyPresto. Их пропорции, контраст и широкий диапазон начертаний позволяют работать как с акцидентными заголовками, так и с функциональными текстовыми блоками. В основе акцидентного набора лежит принцип тождественности элементов: типографика ключевого сообщения воспроизводит стиль интегрированного в него логотипа, объединяя вербальные и визуальные элементы.

Цветовая палитра построена вокруг спокойных нейтральных оттенков, сочетающихся с естественными текстурами дерева и теплым светом, характерными для пространств Mbsaun. Акцентным цветом стал зеленый, продолжающий тему природы в визуальной системе бренда.

Индивидуальный подход Mbsaun к проектированию пространств стал основой нового позиционирования. Сауна рассматривается не только как функциональный объект, но и как пространство, формирующее определенные впечатления и атмосферу. Эту идею выразил слоган бренда — «Дизайн ощущений».

Результат

В результате ребрендинга Tomatdesign разработали новую систему идентичности Mbsaun: логотип и фирменный знак, графическую и типографическую системы, цветовую палитру и принципы применения стиля на различных носителях.

Состав творческой группы

Tomatdesign (агентство)

Креативный директор: Андрей Тараканов

Дизайнеры: Виталий Шадрин, Антон Кривуля, Анастасия Клиндюк

Руководитель проекта: Варвара Пронькина

Управляющий партнер: Анна Пляскова

Mbsaun (клиент)

Основатель компании: Артем Пузян