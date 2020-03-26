Только 60% россиян обрадовались выходной неделе

Следующая неделя — с 30 марта по 5 апреля — объявлена нерабочей с сохранением заработной платы для снижения темпов распространения вируса. Однако только 60% россиян поддержали соответствующее заявление Владимира Путина, выяснил портал SuperJob.

При этом женщины поддерживают решение президента чаще мужчин: 68% против 54%. Чем старше респонденты, тем реже среди них встречаются сторонники выходной недели. 20% не одобряют решение президента России. Еще 20% затруднились с оценкой постановления Владимира Путина.

Ранее HeadHunter выяснил, что около 31% россиян, которые из-за ситуации с новой коронавирусной инфекцией перешли на удаленную работу из дома, недовольны этим изменением. Людям не хватает офисной техники и мебели. Согласно опросу, 80% респондентов выполняют рекомендацию работодателя трудиться удаленно, а оставшиеся 20% продолжают ездить в офис.