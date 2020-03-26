Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+7
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
26.03.2020 в 07:05

Только 60% россиян обрадовались выходной неделе

20% не одобряют решение президента России

Следующая неделя — с 30 марта по 5 апреля — объявлена нерабочей с сохранением заработной платы для снижения темпов распространения вируса. Однако только 60% россиян поддержали соответствующее заявление Владимира Путина, выяснил портал SuperJob.

При этом женщины поддерживают решение президента чаще мужчин: 68% против 54%. Чем старше респонденты, тем реже среди них встречаются сторонники выходной недели. 20% не одобряют решение президента России. Еще 20% затруднились с оценкой постановления Владимира Путина.

SuperJob 

Ранее HeadHunter выяснил, что около 31% россиян, которые из-за ситуации с новой коронавирусной инфекцией перешли на удаленную работу из дома, недовольны этим изменением. Людям не хватает офисной техники и мебели. Согласно опросу, 80% респондентов выполняют рекомендацию работодателя трудиться удаленно, а оставшиеся 20% продолжают ездить в офис.

Superjob Выходные дни карантин
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Исследования
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.