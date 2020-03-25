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25.03.2020 в 17:00

Обращение Владимира Путина в связи с коронавирусом: нерабочая неделя и кредитные каникулы

Какие меры предложил ввести президент России в связи с распространением нового коронавируса

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В связи со вспышкой нового типа корнавируса президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он предложил сразу несколько мер по сокращению ущерба для граждан, вызванного пандемией:

  • Всенародное голосование по Конституции будет перенесено на более поздний срок из-за вспышки COVID-19. Точная дата пока неизвестна и будет выбрана «по ситуации».
  • Следующая неделя — с 30 марта по 5 апреля — объявлена нерабочей с сохранением заработной платы для снижения темпов распространения вируса. По словам президента, «самое безопасное сейчас — побыть дома». Работать будут только системообразующие предприятия.
  • Все социальные пособия и льготы будут автоматически продлены в течение шести месяцев — без подачи документов.
  • Президент также предложил ввести каникулы по потребительским и ипотечным кредитам без штрафных санкций для тех, чей доход за время карантина сократился более чем на 30%.
  • В ближайшие три месяца все семьи, имеющие право на материнский капитал, будут получать выплаты в размере 5 тыс. руб. на ребенка.
  • Пособие по безработице должно вырасти с 8 до 12 тыс. руб.

В своем послании Владимир Путин не обошел стороной также и бизнес:

  • Будет введен мораторий на подачу заявлений о банкротстве для компаний из отраслей, пострадавших от коронавируса, на шесть месяцев.
  • Для тех предприятий и отраслей, которые пострадали больше всего, будет предоставлена отсрочка по выплатам всех налогов кроме НДС на шесть месяцев. По словам президента, это поможет бизнесу сохранить сотрудников.
  • Размеры страховых взносов для предприятий должны быть снижены с 30 до 15%. При этом пониженная ставка вводится не на несколько месяцев, а на более долгую перспективу.

Помимо мер, направленных непосредственно на смягчение ситуации, сложившейся из-за распространения вируса, президент также предложил ввести дополнительные налоговые выплаты:

  • Все выплаты доходов, уходящие из России за рубеж на офшорные счета, Путин предложил обложить не 13%, а 15% налогом.
  • Также будет введен налог на проценты по вкладам в долговые инструменты в размере 13%. Налог будет применяться к процентам, только если сумма вкладов превышает 1 млн руб.
Владимир Путин Коронавирус обращение президента
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