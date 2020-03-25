Обращение Владимира Путина в связи с коронавирусом: нерабочая неделя и кредитные каникулы

В связи со вспышкой нового типа корнавируса президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он предложил сразу несколько мер по сокращению ущерба для граждан, вызванного пандемией:

Всенародное голосование по Конституции будет перенесено на более поздний срок из-за вспышки COVID-19. Точная дата пока неизвестна и будет выбрана «по ситуации».

Следующая неделя — с 30 марта по 5 апреля — объявлена нерабочей с сохранением заработной платы для снижения темпов распространения вируса. По словам президента, «самое безопасное сейчас — побыть дома». Работать будут только системообразующие предприятия.

Все социальные пособия и льготы будут автоматически продлены в течение шести месяцев — без подачи документов.

Президент также предложил ввести каникулы по потребительским и ипотечным кредитам без штрафных санкций для тех, чей доход за время карантина сократился более чем на 30%.

В ближайшие три месяца все семьи, имеющие право на материнский капитал, будут получать выплаты в размере 5 тыс. руб. на ребенка.

Пособие по безработице должно вырасти с 8 до 12 тыс. руб.

В своем послании Владимир Путин не обошел стороной также и бизнес:

Будет введен мораторий на подачу заявлений о банкротстве для компаний из отраслей, пострадавших от коронавируса, на шесть месяцев.

Для тех предприятий и отраслей, которые пострадали больше всего, будет предоставлена отсрочка по выплатам всех налогов кроме НДС на шесть месяцев. По словам президента, это поможет бизнесу сохранить сотрудников.

Размеры страховых взносов для предприятий должны быть снижены с 30 до 15%. При этом пониженная ставка вводится не на несколько месяцев, а на более долгую перспективу.

Помимо мер, направленных непосредственно на смягчение ситуации, сложившейся из-за распространения вируса, президент также предложил ввести дополнительные налоговые выплаты: