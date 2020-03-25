Обращение Владимира Путина в связи с коронавирусом: нерабочая неделя и кредитные каникулы

В связи со вспышкой нового типа корнавируса президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он предложил сразу несколько мер по сокращению ущерба для граждан, вызванного пандемией:
- Всенародное голосование по Конституции будет перенесено на более поздний срок из-за вспышки COVID-19. Точная дата пока неизвестна и будет выбрана «по ситуации».
- Следующая неделя — с 30 марта по 5 апреля — объявлена нерабочей с сохранением заработной платы для снижения темпов распространения вируса. По словам президента, «самое безопасное сейчас — побыть дома». Работать будут только системообразующие предприятия.
- Все социальные пособия и льготы будут автоматически продлены в течение шести месяцев — без подачи документов.
- Президент также предложил ввести каникулы по потребительским и ипотечным кредитам без штрафных санкций для тех, чей доход за время карантина сократился более чем на 30%.
- В ближайшие три месяца все семьи, имеющие право на материнский капитал, будут получать выплаты в размере 5 тыс. руб. на ребенка.
- Пособие по безработице должно вырасти с 8 до 12 тыс. руб.
В своем послании Владимир Путин не обошел стороной также и бизнес:
- Будет введен мораторий на подачу заявлений о банкротстве для компаний из отраслей, пострадавших от коронавируса, на шесть месяцев.
- Для тех предприятий и отраслей, которые пострадали больше всего, будет предоставлена отсрочка по выплатам всех налогов кроме НДС на шесть месяцев. По словам президента, это поможет бизнесу сохранить сотрудников.
- Размеры страховых взносов для предприятий должны быть снижены с 30 до 15%. При этом пониженная ставка вводится не на несколько месяцев, а на более долгую перспективу.
Помимо мер, направленных непосредственно на смягчение ситуации, сложившейся из-за распространения вируса, президент также предложил ввести дополнительные налоговые выплаты:
- Все выплаты доходов, уходящие из России за рубеж на офшорные счета, Путин предложил обложить не 13%, а 15% налогом.
- Также будет введен налог на проценты по вкладам в долговые инструменты в размере 13%. Налог будет применяться к процентам, только если сумма вкладов превышает 1 млн руб.