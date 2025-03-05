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05.03.2025 в 07:20

Зарубежным брендам разрешат вернутся в Россию только после отмены санкций

Об этом заверил пресс-секретарь президента РФ

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Зарубежные компании не будут возвращаться в Россию, пока действуют западные санкции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил изданию «Русбейс».

«Никто не будет возвращаться, пока действуют санкции», — заявил он, отвечая на вопрос о том, когда можно ожидать возвращения зарубежных компаний и ведется ли подготовительная работа к этому на государственном уровне.

Ранее Financial Times писала о том, что российские власти начали предлагать иностранным компаниям вернуться в Россию. По словам Пескова, официальных заявлений США о возможной отмене санкций против России пока не было, хотя сейчас «огромное количество сообщений, одно фантастичнее другого».

Напомним, первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что российские власти допустят на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых страна заинтересована. О намерении вернуться в РФ уже заявил представитель Renault. Готовят возвращение сети магазинов одежды Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius.

Санкции возвращение брендов
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