Банк «Точка» зовет «не работать» в новой рекламной кампании

Банк для предпринимателей «Точка» совместно с РА «Восход» запускает рекламную кампанию, нацеленную на продвижение HR-бренда и поиск талантливых людей.
В основу идеи заложены ценности и культурные особенности «Точки». В рамках кампании помимо ролика будут задействованы баннеры, посадочные страницы, спецпроект.
Андрей Губайдуллин, креативный директор РА «Восход»:
"Слово «работа» имеет выраженные коннотации: «с 9:00 до 18:00″, «начальник», «дресс-код», «от зарплаты до зарплаты». В Банке Точка всё иначе. В ролике мы говорим о «неработе», а значит, у нас появляется «нерезюме», «несобеседование», «неколлеги» и «несовещания» — на «неработе» всё иначе! Судя по резюме, которые мы получаем в огромном количестве, много людей хотят реализовать свой творческий и интеллектуальный потенциал, создавать нечто действительно ценное и полезное. Теперь у них появилось больше возможностей!».
Дмитрий Доник, стратег РА «Восход»:
"В ситуации, когда интеллектуалов хантят еще со школьной скамьи, привлечь их может только свобода в сочетании с интересными задачами и высоким уровнем ответственности. Мы не стали делать акцент на профессиональных качествах кандидатов. Вся рекламная кампания для HR-бренда Банка Точка направлена на поиск людей с определенными ценностями".
Яна Ганник, сооснователь «Точки»:
"В Точке — 4 главные ценности, на которых построено всё: «не ждите спокойной жизни», «относитесь к каждому клиенту как к единственному», «берегите друг друга» и «всё зависит от вас». Мы привыкли относиться к своему делу не как к работе, не уважаем корпоративный булшит, kpi и регламенты, дресс-код, державные кабинеты и служебки. Всё это только мешает делать что-то полезное, создавать новые сервисы и менять мир. Мы ищем близких нам по духу людей, которые не могут и не хотят «работать». Мы ищем тех, кто жаждет «создавать».
Банк «Точка»
Яна Ганник — директор по маркетингу, сооснователь Точки
Елена Зубарева — руководитель направления по маркетинговым коммуникациям
Татьяна Корнаущенко — руководитель интернет-продвижения
Владимир Рыбинцев — интернет-маркетолог
Константин Байдак — дизайнер
Илья Черкашин — маркетолог
РА «Восход»
Креативный директор — Андрей Губайдуллин
Копирайтер — Антон Мамыкин
Арт-директора — Владислав Деревянных, Алексей Климов, Максим Гейченко, Кирилл Ратман
Монтаж, постпродакшен — Илья Линецкий
Саунд-дизайн — Михаил Кокорин
Аккаунт-менеджер — Ирина Шубина
Film Production: Stereotactic
Режиссёр-постановщик — Мария Эм
Арт-директор — Роман Ким
Оператор-постановщик — Денис Фирстов
Продюсер — Евгения Афанасьева
Ассистент продюсера — Никита Микитин
Художник-постановщик — Алексей Гарикович
Музыка MUNNYCAT You + Me