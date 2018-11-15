Банк «Точка» зовет «не работать» в новой рекламной кампании

Яна Ганник, сооснователь «Точки»:

"В Точке — 4 главные ценности, на которых построено всё: «не ждите спокойной жизни», «относитесь к каждому клиенту как к единственному», «берегите друг друга» и «всё зависит от вас». Мы привыкли относиться к своему делу не как к работе, не уважаем корпоративный булшит, kpi и регламенты, дресс-код, державные кабинеты и служебки. Всё это только мешает делать что-то полезное, создавать новые сервисы и менять мир. Мы ищем близких нам по духу людей, которые не могут и не хотят «работать». Мы ищем тех, кто жаждет «создавать».