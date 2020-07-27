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27.07.2020 в 12:20

Тимати покидает Black Star

«Это не спонтанная рефлексия 2020 года»

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Рэпер Тимати покидает основанный им лейбл и одноименную группу компаний Black Star. Об этом он сам рассказал в своем аккаунте в Instagram.

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Понедельник 27/07/2020📌

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«Это не спонтанная рефлексия 2020 года. Это взвешенное решение партнеров, которые провели вместе больше 20 лет», — отметил Тимати. По его словам, коллеги «хотели бы быть Google, Amazon или Virgin в своем деле, а мне скорее ближе концепция Илона Маска, если вы понимаете, о чем я».

Превратившись в группу компаний, Black Star потерял «камерный шарм», считает рэпер. При этом Тимати сохраняет свои доли и права в проектах «Блэк Стар Бургер», «Блэк Стар Картинг» и «Блэк Стар Карвош».

Российский музыкальный лейбл Black Star основан в 2006 году. Постепенно компания начинала работать в других направлениях: в частности, запустились бренд одежды, сеть ресторанов, салоны красоты и другой бизнес.

Тимати Black Star
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