Тиктокеры готовятся захватить YouTube Shorts

Пользователи TikTok попытаются захватить YouTube Shorts. На 25 марта запланирована великая битва приложений, главное оружие в которой — контент с «гнильцой» .

Многочисленные судебные разбирательства и ограничения на TikTok заставляют пользователей платформы искать альтернативы. YouTube Shorts кажется подходящим вариантом, однако тиктокеры недовольны качеством контента коротких видео сервиса.

В связи с этим, они предлагают свои идеи по улучшению. В частности, намерены в установленный день заполнить YouTube Shorts современными мемами и контентом, который они считают более актуальным и который может привести к улучшению платформы.

«Первое, что нужно, — снова сделать YouTube Shorts глупыми. Нам просто необходимо заполонить его современной гнильцой», — уверяет один из тиктокеров.

Однако пользователи YouTube не рады такому развитию событий. Они опасаются, что наплыв контента из TikTok может ухудшить качество видео на YouTube Shorts.

Эксперты отмечают, что запланированная на 25 марта «колонизация» YouTube Shorts может стать интересным экспериментом, который покажет, как разные платформы могут сосуществовать и конкурировать друг с другом.

Напомним, по версии Оксфордского словаря, словом 2024 года стало brain rot («гниение мозга»). «Гниение мозга» определяется как предполагаемое ухудшение психического или интеллектуального состояния человека в результате чрезмерного потребления материалов, в частности, онлайн-контента.