Оксфордский словарь назвал «гниение мозга» выражением года

Словом 2024 года по версии Оксфордского словаря стало brain rot («гниение мозга»). В период с 2023 по 2024 год частота употребления этого термина увеличилась на 230%.

«Гниение мозга» определяется как предполагаемое ухудшение психического или интеллектуального состояния человека в результате чрезмерного потребления материалов, в частности, онлайн-контента.

За последний год этот термин приобрел новое значение и находит все более широкое применение. Например, используется в журналистике для описания опасений общества по поводу негативного воздействия чрезмерного потребления малоценного контента в соцсетях.

В 2022 году Оксфордский словарь выбрал выражение goblin mode («режим гоблина») словом года. Специалисты описали его состоянием, когда вы просыпаетесь в два часа ночи и направляетесь на кухню в ночной рубашке, чтобы приготовить «странную закуску».

Словом 2023 года стало «rizz», которое пользуется большой популярностью среди молодежи поколения Z и означает наличие у человека стиля, шарма, харизмы и привлекательности, позволяющих очаровать и соблазнить сексуального партнера.