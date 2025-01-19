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19.01.2025 в 10:13

TikTok заблокировали в США

Сервис и пользователи ждут инаугурации Трампа, который пообещал восстановить доступ к сервису

Сервис коротких видео TikTok стал недоступен пользователям в США. Теперь сам сервис и все американские пользователи площадки рассчитывают на Дональда Трампа, который пообещал восстановить доступ к сервису после вступления в должность, пишет CNN.

С сегодняшнего дня при попытке открыть TikTok американские пользовали сервиса видят следующее сообщение: «В США принят закон, запрещающий TikTok. К сожалению, это означает, что вы пока не можете использовать TikTok. Нам повезло, что президент Трамп дал понять, что будет работать с нами над решением по восстановлению TikTok, как только вступит в должность. Пожалуйста, следите за обновлениями».

Кроме того, приложение TikTok исчезло из AppStore и Google Play. Доступ к сервису потеряли 170 млн пользователей платформы в США.

20 апреля 2024 года палата представителей конгресса США одобрила закон о запрете TikTok в стране. В январе Верховный суд Соединенных Штатов Америки подтвердил законность запрета, если китайская компания ByteDance не продаст бизнес на территории страны американским владельцам до 19 января.

В декабре избранный президент США Дональд Трамп попросил судей временно отложить выполнение норм закона, запрещающего работу TikTok.

TikTok
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