Rutube добавил предзагрузку видео на сайте

На сайте Rutube появилась функция предзагрузки видео. Она позволяет заранее сохранить ролик в кэш браузера и воспроизводить его без перебоев при нестабильном интернет-соединении или отсутствии доступа к сети. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе компании.

Для того, чтобы воспользоваться функцией, необходимо открыть видео в веб-версии Rutube, перейти в настройки плеера и выбрать режим «Предзагрузка» с полной загрузкой файла. После завершения загрузки ролик можно смотреть без прерываний даже офлайн. Загружать за раз можно только одного видео. При недостатке свободной памяти пользователю предложат освободить место на устройстве.

Функция доступна всем пользователям сервиса, включая неавторизованных, на десктопных устройствах и в мобильном вебе Android. Поддержка веб-версии iOS находится в разработке.

«Эта функция давно была востребована пользователями. Режим «Полный» позволяет загрузить весь ролик целиком, и выбранный способ предзагрузки сохраняется для последующих видео в рамках сессии. На российском рынке аналогичного решения нет — только Rutube предлагает предзагрузку видео прямо в браузере», — заявила директор по продукту Rutube Евгений Ильчук.

