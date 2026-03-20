Объем рекламы в Telegram вырос

В Telegram зафиксирован резкий рост рекламной активности, несмотря на ужесточение регулирования. Так, объем размещений увеличился примерно на 50% год к году, а после заявлений об ограничениях со стороны Роскомнадзора в феврале число публикаций дополнительно выросло на 15−20%. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные сервиса закупки рекламы в Telegram-каналах CloudBuying.

Если в начале 2026 года в мессенджере ежедневно выходило около 30−45 тыс. рекламных постов, то после 10 февраля показатель достигал 50−52 тыс. в сутки. Пик пришелся на 12 февраля — почти 52 тыс. публикаций и около 163 млн просмотров. Рекламодатели стремились ускорить кампании, опасаясь возможных запретов.

В марте активность несколько снизилась до 44−45 тыс. постов в день, однако спрос остается высоким. Участники рынка объясняют это попыткой брендов успеть реализовать рекламные размещения до возможного ужесточения правил и правовой неопределенности вокруг платформы.

Рост интереса к Telegram подтверждается и увеличением бюджетов: особенно активно инвестировали ретейл, маркетплейсы, финансы и страхование. При этом стоимость размещений варьируется в широком диапазоне — от десятков тысяч рублей в небольших каналах до сотен тысяч в крупных.

Эксперты считают текущий всплеск краткосрочной реакцией на риски, а не устойчивым трендом. Тем не менее, Telegram остается важной площадкой для рекламодателей, так как его сложно быстро заменить альтернативными каналами без потери эффективно.

Ранее со ссылкой на источники Sostav сообщал, что ситуация с рекламными бюджетами в Telegram остается напряженной. Пауза в размещении рекламы, начатая 4−5 марта рядом игроков, сохраняется. Бизнес перераспределяет средства в VK и программатик-рекламу.