TikTok готовится отключить свое приложение в США

Сервис коротких видео TikTok намерен отключить свое приложение в США в это воскресенье, если Верховный суд страны не приостановит исполнение положений закона о запрете площадки. Об этом со ссылкой на источники сообщает портал The Information.

«TikTok готовится к немедленному отключению в США в соответствии с запретом, который, как ожидается, вступит в силу», — пишет портал. По информации издания, американские пользователи будут перенаправляться на страницу «доступ запрещен» при попытках зайти в TikTok.

Отмечается, что до сих пор ни сервис, ни его материнская компания ByteDance не выступили с официальным заявлением.

Напомним, что ByteDance к 19 января должна либо продать американские активы TikTok, либо прекратить работу площадки в стране. Такой срок установлен законом, который подписал президент США Джо Байден в 2024 году.

В декабре избранный президент США Дональд Трамп попросил судей временно отложить выполнение норм закона, запрещающего работу TikTok.

Накануне источники Bloomberg сообщили, что китайские власти рассматривают вариант продажи американского подразделения TikTok миллиардеру, предпринимателю и владельцу социальной сети X Илону Маску. Но позже в TikTok опровергли эту информацию, назвав ее «вымыслом».