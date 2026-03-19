Мессенджер Max признали соцсетью

Мессенджер Max получил статус социальной сети. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Роскомнадзор. Ведомство также объявило о начале регистрации каналов с аудиторией более 10 тыс. подписчиков.

С 1 ноября 2024 года владельцы страниц с такой аудиторией обязаны предоставлять данные о себе для включения в специальный реестр. В РКН подчеркивают, что регистрация позволяет защитить каналы от копирования и повысить доверие пользователей за счет подтверждения подлинности источника.

При этом для незарегистрированных каналов с аудиторией более 10 тыс. подписчиков вводятся ограничения. Им запрещено размещать рекламу и собирать пожертвования, а другим каналам — распространять их контент. Подать заявление на включение в реестр можно через «Госуслуги» при наличии подтвержденной учетной записи.

Дополнительно платформа запустила механизм верификации авторов. Каналы с аудиторией от 10 тыс. подписчиков могут получить отметку «А+», подтверждающую их статус. В компании считают, что такая маркировка повышает доверие рекламодателей и расширяет возможности монетизации для авторов.

Роскомнадзор также прокомментировал сообщения о возможных проблемах с блокировкой запрещенного контента. В ведомстве заявили, что их инфраструктура обладает достаточными техническими мощностями для выполнения этих задач.

Ранее Forbes со ссылкой на источники сообщал, что регулятор якобы не полностью справляется с блокировками и часть ресурсов периодически остается доступной.