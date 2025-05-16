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18+
16.05.2025 в 07:20

TikTok предложил помедитировать перед сном

Специальные упражнения для улучшения качества сна включатся у детей в 22.00

TikTok встроил в приложение медитационные упражнения. Компания протестировала эту функцию на ограниченном числе пользователей в начале года, а теперь открыла ее для всех, пишет TechCrunch.

Цель упражнений — помочь улучшить качество сна и побудить проводить меньше времени за бесконечной прокруткой ленты в поздние часы. Для пользователей младше 18 лет медитация будет включена по умолчанию после 22:00.

Взрослые могут включить медитацию через настройки экрана времени в приложении — активировать функцию «часы сна», установив время для медитации.

Новая функция— это еще один шаг компании навстречу законодателям. Напомним, сейчас в США активно обсуждается принятие закона о защите детей в интернете название Kids Online Safety Act (KOSA). Он может радикально изменить принципы работы социальных сетей, стриминговых сервисов и других цифровых платформ.

TikTok
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