В США могут принять революционный закон о защите детей в интернете

Американские сенаторы повторно внесли на рассмотрение Конгресса законопроект, который может радикально изменить принципы работы социальных сетей, стриминговых сервисов и других цифровых платформ. Он получил название Kids Online Safety Act (KOSA) — «Закона о защите детей в Интернете», сообщает TechCrunch.

В прошлом году законопроект прошел через Сенат, был принят большинством голосов, но заблокирован в Палате представителей. Новый документ, вынесенный на этой неделе, уже поддержали 62 сенатора из разных партий, а также компании Apple, Micriosoft, Snap и Х, что увеличивает шансы его принятия.

В случае одобрения, документ обяжет цифровые сервисы внедрить ряд обязательных мер, направленных на защиту несовершеннолетних пользователей от навязываемого алгоритмами ненадлежащего контента, а также манипуляций и цифровой зависимости.

Так, цифровые платформы, доступные для несовершеннолетних, будут обязаны:

включать родительский контроль по умолчанию с возможностью ограничивать просматриваемый контент и время пребывания в сети;

запретить алгоритмам показывать рекомендации несовершеннолетним;

ограничить показ контента, связанного с депрессией, суицидом, наркотиками, расстройствами пищевого поведения и другими психоэмоциональными рисками;

включать настройки конфиденциальности максимального уровня по умолчанию для детских аккаунтов;

предоставлять прозрачную отчетность о потенциально вредоносном для детей контенте.

Платформы должны будут иметь ответственного за детскую безопасность — включить в свой штат должность Chief Safety Officer. Отдельный блок законопроекта направлен на ограничение «бесконтрольной монетизации детского внимания», включая запрет таргетированной рекламы на основе поведенческого анализа несовершеннолетних.

Несмотря на широкий политический консенсус, KOSA вызвал резкую критику со стороны правозащитных организаций, включая Американский союз гражданских свобод (ACLU). Против выступили также Google и Meta (признана в России экстремистской и запрещена). Главная тревога противников законопроекта — возможность цензурирования информации, например, в вопросах психического здоровья и сексуального просвещения.

Предыстория: как США защищают детей в интернете

1996 год— Закон о защите конфиденциальности детей в интернете (Communications Decency Act) стал первой попыткой ограничить онлайн-порнографию. Большинство его положений были признаны неконституционными и были частично отменены.

1998 год — Закон COPPA (Children's Online Privacy Protection Act), запрещающий сбор данных о детях младше 13 лет без согласия родителей. До сих пор является базовым законом по защите цифровой приватности несовершеннолетних.

2003 год — Закон о борьбе с кибербуллингом и онлайн-эксплуатацией детей. Усилились меры по борьбе с онлайн-мошенничеством и распространением вредоносного контента. С этого времени начали появляться отдельные инициативы по регулированию социальных сетей и платформ обмена видео.

2022−2025 годы — попытки принять KOSA. Если законопроект одобрят, он станет самым жестким вмешательством американских властей в цифровую сферу со времен COPPA.