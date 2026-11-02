The Clients создали айдентику для «Невидимого фонда»

Креативное и брендинговое агентство The Clients (№ 2 в АКАР по креативу) разработало айдентику для «Невидимого фонда» Дарьи Байбаковой, который помогает женщинам в ситуации скрытой бездомности. Почти 1 млн женщин в России лишены дома, и мировая практика показывает, что из десяти девять из них отсутствуют в официальной статистике. Поэтому в айдентике The Clients хотели подчеркнуть «невидимость» проблемы и уязвимость таких женщин через растр, исчезающие буквы, сложенные из точек, и нейтральные носители для деликатного первого контакта.

Контекст и задача

Скрытая бездомность не всегда заметна со стороны. Женщина может жить у знакомых или оставаться с агрессивным партнером ради крыши над головой. Внешне ее жизнь выглядит обычной, при этом собственного безопасного жилья у нее нет. Обратиться за поддержкой мешают страх огласки, осуждения и последствий для себя и детей. При этом существующая социальная помощь несет риски открытой деанонимизации (например, если человека сфотографируют на раздаче еды и выложат в соцсети), что для «невидимых» женщин означает прямую опасность. Стандартная социальная реклама отпугивает их и напоминает о рисках потерять анонимность перед близкими.

Фонду требовалось говорить с двумя аудиториями по-разному. Для женщин предложение поддержки должно быть ненавязчивым и не привлекать лишнего внимания к их тяжелому положению. Для доноров же проблему, наоборот, нужно было сделать заметной. Агентство искало визуальный язык, который позволит совместить эти задачи и который команда фонда сможет самостоятельно применять в повседневной работе.

Одна из многих

The Clients создали «дизайн без дизайна». Основой айдентики стал халфтон: изображение, собранное из точек. Вблизи оно воспринимается как абстрактный узор, но на расстоянии складывается в женский портрет. Этот оптический эффект передаёт саму природу скрытой бездомности: человек находится перед нами, но общество часто остается “близоруким” к его беде.

В логотипе идея невидимости выражена через букву «е». Она образована просветом в тёмном пятне: вместо привычного начертания остается пустое пространство, по которому можно восстановить букву. Название фонда получает буквальное графическое воплощение. Тот же принцип используется и в растровых текстах и портретах. Их нужно рассмотреть, чтобы распознать. Так внимание становится частью взаимодействия с айдентикой: за абстрактной поверхностью постепенно обнаруживаются болезненные эмоции и чувства потерянности, отрешенности.

Точка символизирует одну женщину, но складываясь в картинку, портрет из множества точек, мы понимаем масштаб социальной проблемы. Еще один прием — растяжка, когда плотная масса точек плавно уменьшается и растворяется в пространстве, показывая, как женщина буквально исчезает в городской суете.

Айдентика полностью монохромная. Сдержанная графика позволяет говорить на сложную тему без постановочной драмы. Чёрно-белая палитра удерживает внимание на оптическом эффекте: появлении и исчезновении изображения, изменении плотности, переходе от узора к лицу. Брендинг не просто так бесцветный. Таким образом в The Clients пытались подчеркнуть, что жизнь женщин в ситуации бездомности лишена красок — и лишь после преодоления кризиса она снова их приобретает.

Невидимость на ощупь

Дизайн сознательно уходит от традиционной социальной рекламы (билборды, открытые листовки), так как для уязвимой аудитории публичный контакт нередко означает опасность. Так, на одном из ключевых носителей системы — карточке первого контакта — полностью отсутствуют явные триггерные слова вроде «помощь». Вся критически важная информация, инструкции и ссылки зашифрованы растром (халфтоном) и абстрактной графикой. Посторонний человек видит лишь эстетичный геометрический паттерн. Для женщины же это становится безопасным ключом к сайту, где она может получить помощь.

Для доноров инструментами привлечения ресурсов служат официальный сайт фонда, социальные сети, презентации и публикации в СМИ. Визуальный язык привлекает благотворителей и выводит невидимую проблему из зоны слепоты общества, делая ее заметной для тех, кто готов помочь. А простые шаблоны позволяют команде фонда адаптировать материалы без постоянного участия дизайнеров.

В печатных носителях предусмотрены вырубка, конгревное тиснение и выборочная ламинация. Они добавляют ещё один способ обнаружить изображение: через прикосновение, рельеф и отражение света. Так идея невидимости определяет устройство всей системы, от невидимой буквы в логотипе до карточки в руках.

В итоге, «Невидимый фонд» получил узнаваемый язык для публичной коммуникации и сдержанные материалы для личного контакта с женщинами. В сентябре 2026 года фонд публично объявил о своем открытии и первом крупном сборе средств, по итогам которого было пожертвовано более 1 млн рублей на запуск анонимной линии помощи и службы психологической поддержки. Был запущен сайт и социальные сети с брендингом, все внешние визуальные материалы фонда были выполнены в новой айдентике, которая позволила решить одну из его ключевых задач — подсветить судьбу женщин, оказавшихся в беде.

Дарья Байбакова, основательница и директор «Невидимого фонда»: Мы создали фонд, чтобы дотянуться до тех, до кого система помощи сейчас не дотягивается, и предложить помощь, которую не нужно просить. У The Clients отлично получилось решить непростую задачу: средствами дизайна деликатно, но уверенно привлечь внимание к той проблеме, о которой так трудно рассказывать самим женщинам и одновременно так важно говорить в обществе. Мы рады, что удалось избежать нарочитой визуальной драмы и манипуляции эмоциями. Брендинг привлекает внимание не за счет кричащей графики, а благодаря оптической иллюзии и необходимости замедлиться и всмотреться. Именно такого эффекта мы хотим добиться: чтобы общество стало внимательнее к проблеме бездомности.

Лидия Капыш, дизайн-директор The Clients: Для нашей команды этот проект был по человечески очень важен. Мы создали дизайн систему, которая может эффективно работать не только на привлечение внимания, но и на скрытность, ради безопасности человека. Наша айдентика решает сложную социальную задачу: создает инструмент деликатного первого контакта, который исключает триггеры. Это пример честного, масштабируемого дизайна, где графический язык и растр служат надежным щитом для защиты достоинства уязвимой женщины.

Состав творческой группы:

The Clients (агентство)

Дизайн-директор: Лидия Капыш

Арт-директор: Дарья Буханова

Менеджер проекта: Валерия Чукбар

«Невидимый фонд» (клиент)

Основательница, директор, председатель правления фонда: Дарья Байбакова

Член совета фонда, стратегический партнер, креативный директор What If Semin: Александр Сёмин