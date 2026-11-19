Команда агентства ONY рассказала Sostav, как провела ребрендинг застройщика ЮСИ перед выходом компании на новые рынки: сформулировала платформу бренда, дала новое прочтение названию и построила фирменный стиль вокруг иллюстраций с характером.

Цели и задачи проекта

ЮСИ — крупный российский застройщик жилья комфорт-класса для семей. Компания начинала работу в Ставрополе под названием «ЮгСтройИнвест», а сегодня строит в пяти городах, в том числе на новых территориях — в Мариуполе и Донецке. Следующий рынок — Москва: там у компании уже есть приоритетные площадки под будущие проекты.

Главные принципы бренда — сдача домов в срок и внимание к качеству на каждом этапе строительства. Для застройщика это прежде всего ответственность перед покупателями, которые доверяют ему свой будущий дом.

В домашних регионах ЮСИ знают по сданным домам. В новом городе все наоборот: покупатель сначала видит бренд и только потом — дома. Значит, бренд должен сделать то, что дома делает репутация, — объяснить, кто такой ЮСИ и почему ему можно доверять.

Единой платформы для этого у компании на тот момент не было: преимущества, подход и принципы застройщика в каждом канале звучали по-своему.

Команда клиента пришла с запросом на ребрендинг: стратегию, работу с названием и фирменный стиль. Задачей ONY было дать застройщику бренд, который растет вместе с бизнесом: платформу и визуальную систему, которые одинаково работают в любом городе и собирают каждый новый жилой комплекс в общий образ.

Реализация

Работа началась со стратегии. Стратеги ONY провели серию интервью и рабочих встреч с командой ЮСИ и сформулировали платформу бренда. В ее основе — характер застройщика, который требователен к срокам и деталям и при этом внимателен к людям. Эти качества не противоречат друг другу: ответственный подход к стройке и есть форма заботы о будущих жителях.

Следующим этапом стала работа с названием. Она заняла несколько раундов, а в итоге команда вернулась к сокращению, о котором в компании думали и раньше, — ЮСИ. Составное «ЮгСтройИнвест» описывало сферу деятельности, но почти не говорило о ценностях, поэтому аббревиатура получила собственное значение — «Юг Семья История». Для ЮСИ было важно, чтобы на новых рынках бренд по-прежнему ассоциировался с югом и при этом оставался семейным. Новое прочтение отвечает на обе задачи и сегодня регулярно появляется на рекламных щитах и других носителях.

Фирменный стиль вырос из той же платформы. Его основа — иллюстрации, а главный образ в них — фигура великана. Это не буквальный строитель с краном и каской, а визуальное обещание бренда: надежность, сила, семейность и южный характер в одном герое.

Фирменный синий цвет сохранился, но стал ярче и насыщеннее, поэтому новый стиль остается преемственным по отношению к прежнему. Графика получила мягкую светотеневую проработку с теплыми, будто выгоревшими на солнце бликами: цвет остается узнаваемым, а иллюстрации приобретают южное настроение. Цельная геометричная форма объектов поддерживает серьезный характер бренда.

В коммуникации застройщиков давно сложились устойчивые визуальные приемы, поэтому команда ONY искала для ЮСИ собственный язык — более живой и человечный. При этом задача была не просто отличаться от других, а перенести в графику позиционирование, сформулированное на этапе стратегии.

Кроме руководства по фирменному стилю, ONY передала ЮСИ инструмент для создания фирменных иллюстраций. Это готовый запрос к нейросети, собранный в интерфейсе на платформе Weavy. Настройки стиля уже заданы: дизайнеру нужно описать нужный образ и поправить пару заранее выделенных фраз. На выходе получается иллюстрация в стиле бренда, которой требуются минимальные доработки.

Линда Косичкина, брендинг арт-директор в ONY: Работая с застройщиком, сложно не думать о визуальном языке, который уже сложился в категории. Нам хотелось показать строительство жилья с другой стороны — более живой и человеческой, и эта идея сразу совпала с ощущением команды ЮСИ. В основу персонажа лег характер компании: требовательность к срокам и деталям и внимание к людям, которые доверяют застройщику свой дом. Мы сознательно не стали усложнять образ. Для категории такой герой — неожиданное решение, но объяснять его не пришлось: персонаж сразу стал своим для команды клиента.

Результат

Ребрендинг дал ЮСИ платформу бренда, новое прочтение названия и фирменный стиль, который сохранил визуальные константы и связь с прежним образом компании: синий цвет стал ярче, но остался узнаваемым.

Обновленный бренд уже работает: сайт застройщика и наружная реклама, прочтение «Юг. Семья. История» появилось на рекламных щитах. Первой отраслевой площадкой для нового бренда за пределами домашних регионов стала Строительная неделя БРИКС в Казани (10−13 ноября). ЮСИ и ONY представили ребрендинг на сессии «Картинка не продает квартиру: что на самом деле стоит за ребрендингом застройщика».

Первый измеримый эффект дал инструмент для иллюстраций. Раньше на подготовку набора иллюстраций уходила неделя, теперь — около 20 минут вместе с финальными правками. Материалы для каждого нового проекта команда ЮСИ готовит сама и не выходит за рамки стиля.

Система рассчитана на рост: каждый новый жилой комплекс, в каком бы городе он ни строился, будет восприниматься частью одного бренда. Показатели узнаваемости компания будет отслеживать по мере выхода на новые рынки.

Рауль Певадзе, коммерческий директор ГК ЮСИ: Покупатели часто видят в застройщике бизнес вокруг земли и денег. Мы про другое: мы строим — для людей и на совесть. Сдаем дома в срок и отвечаем за каждую деталь, потому что в этих домах будут жить семьи. Нам было важно, чтобы бренд говорил об этом так же прямо, как мы работаем: без сложных метафор и лишних обещаний. Поэтому и ЮСИ теперь читается как «Юг. Семья. История» — откуда мы, для кого строим и что за нами стоит. Картинка не продает квартиру, ее продает доверие. Новый бренд помогает объяснить покупателю в любом городе, почему нам можно доверять.

Состав команды:

ЮСИ

Коммерческий директор ЮСИ: Рауль Певадзе

Директор по маркетингу: Татьяна Енина

ONY

Креативный директор: Сергей Лавриненко

Арт-директор: Тимофей Кирин

Дизайнер: Алена Шульга

Дизайнер: Анастасия Иванова

Дизайнер: Рустам Сарсенов

Лид-стратег: Александра Медведская

Стратег: Нина Губская

Продюсер: Вероника Тарасова

Над кейсом работали

Арт-директор: Андрей Иляскин

Дизайнер: Алена Шульга

Старший менеджер по маркетингу: Юлия Школа