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29.11.2023 в 18:07

Российские компании на 73% чаще стали проводить тендеры на оказание услуг по продвижению

Уровень конкуренции на электронных торговых площадках между подрядчиками за год увеличился в три раза

За год российский бизнес стал на 73% чаще проводить тендеры на оказание услуг по продвижению, а уровень конкуренции на электронных торговых площадках между подрядчиками вырос втрое. Таковы данные исследования сервиса «ТендерПро», которые есть в распоряжении Sostav.

В 62% случаев компании проводят торги на разработку и продвижение сайта. Также в топ тендеров вошли разработка и продвижение мобильного приложения (13%), печать рекламных материалов — листовок, флаеров, баннеров и буклетов (12%), создание логотипа (4%).

Кроме того, компании проводят тендеры на оказание услуг по настройке таргетированной и контекстной рекламы, телемаркетинг и ребрендинг.

В среднем в этом году в торгах на оказание маркетинговых услуг участвуют пять компаний. Чаще всего поставщиков в этой сфере ищет бизнес из Центрального, Приволжского, Уральского, Сибирского и Южного федеральных округов.

Ранее Sostav собрал актуальные закупки на рекламную тематику. Подрядчиков ищут «БКС Мир инвестиций», PepsiCo и другие компании.

Тендеры Реклама исследование Продвижение
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