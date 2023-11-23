Подборка тендеров: VK, «БКС Мир инвестиций», PepsiCo, ВТБ и другие

Sostav собрал актуальные закупки на рекламную тематику. Подрядчиков ищут брокерская компания «БКС Мир инвестиций», VK, PepsiCo, мобильный оператор «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), банки ВТБ и ПСБ, фэшн-ритейлер Melon Fashion Group, «Петербургская Недвижимость», Essity, «Сибур». Сроки подачи заявок завершаются 28 ноября 2023 года — 31 декабря 2024 года.

VK. ООО «ВК» (юрлицо VK) проводит квалификационный отбор на оказание услуг информационного сопровождения и/или создание и размещение рекламного спецпроекта в медиа.

Бюджет закупки — 100 млн. руб.

Заявки принимаются до 17:00 по московскому времени 28 ноября 2023 года. Рассмотрение заявок пройдёт подведут 22 декабря.

«БКС Мир инвестиций». Компания сообщила о проведении открытого запроса предложений на выбор агентства для поисковой оптимизации, технической поддержки и развития корпоративного блога на платформе tilda.cc. Оказание услуг по поисковой оптимизации, технической поддержке и развитию корпоративного блога на платформе Tilda.

С будущим подрядчиком заключат договор с даты подписания до 31 декабря 2024 года.

Срок подачи заявок: до 12:00 по московскому времени 6 декабря 2023 года.

PepsiCo. ООО «ПепсиКо Холдингс» (российская «дочка» PepsiCo) объявило запрос предложений на услуги по проведению маркетинговых исследований и исследований рынка.

Заявки можно подать до 14:00 по московскому времени 4 декабря 2023 года.

ВТБ. Кредитная организация проводит запрос ценовой информации на оказание услуг по проведению исследования для оценки удовлетворённости и лояльности клиентов розничного бизнеса банка.

Подрядчик должен будет регулярно проводить оценку лояльности и удовлетворенности физических лиц — клиентов банков, а также сравнительный анализ позиции ВТБ и банков-конкурентов. Также необходимо будет разработать рекомендации по повышению лояльности и удовлетворенности клиентов качеством обслуживания.

С победителем заключат договор на 36 месяцев.

Заявки принимаются до 12:00 по московскому времени 28 ноября 2023 года.

«ВымпелКом» (бренд «Билайн»). Оператор проводит конкурс по выбору поставщика для оказания услуг бенчмаркинга выстраивания CVM-функций.

Конкурс пройдёт в несколько этапов. Первый этап (текущий) включает квалификационный отбор и получение первичных предложений. Заявки принимаются до 17:00 по московскому времени 27 ноября 2023 года.

Согласно брифу на исследование, подрядчику нужно будет сформировать стратегию CVM B2B, в которой учтён «лучший мировой и российский опыт».

Также «ВымпелКом» открыл предквалификацию по выбору поставщиков для организации и проведения BTL‑ мероприятий на территории Южного региона. По итогам процедуры компания сформирует список квалифицированных участников, которые будут приглашены в дальнейшие закупочные мероприятия.

Отмечается, что квалификацию будут проводить на периодической основе в течение 15 рабочих дней с момента получения заявки. После её оценки участнику направят ответ, соответствует ли он квалификационным требованиям и внесён ли в реестр квалифицированных агентств.

Заявки принимаются до 12:00 по московскому времени 30 декабря 2024 года.

Melon Fashion Group. АО «Мэлон Фэшн Груп», владеющая брендами Zarina, befree, Love Republic и Sela, проводит конкурс на выбор агентства для продвижения торговой марки Love Republic через блогеров.

Компания ждёт заявки до 12:00 по московскому времени 4 декабря 2023 года. Их рассмотрят на следующий день — 5 декабря, а итоги подведут 6 декабря.

Ещё Melon Fashion Group ищет агентство для управления диджитал-рекламой бренда Love Republic.

Дата и время окончания приёма заявок: 12:00 по московскому времени 28 ноября 2023 года. Итоги закупки подведут 5 декабря.

«Петербургская Недвижимость». Компания объявила тендер на размещение рекламных материалов на радио в Санкт-Петербурге в 2024 году.

Заявки принимаются до 18:00 по московскому времени 28 ноября 2023 года.

Essity. ООО «Эссити» проводит тендер по поиску агентств на создание и адаптацию продуктовых видеороликов.

Заявки принимаются до 14:00 по московскому времени 29 ноября 2023 года.

В июле шведский производитель средств личной гигиены Essity продал российский бизнес ООО «Новые технологии» Игоря Шилова за 1,2 млрд шведских крон ($117 млн). В России Essity выпускала гигиеническую продукцию под брендами Zewa, Tork, Libresse и Tena.

«ПСБ Маркет». Собственный маркетплейс «Промсвязьбанка» — «ПСБ Маркет» — проводит тендер на оказание услуг по разработке и размещению рекламы и специальных проектов в СМИ, а также размещения наружной рекламы, включая разработку креативных концепций и их реализацию на новых территориях.

Заявки принимаются до 15:30 по московскому времени 1 декабря 2023 года.

«Сибур». Газоперерабатывающая и нефтехимическая компания объявила тендер на продвижение бренда Laika на В2С-аудиторию.

Зонтичный бренд Laika объединяет несколько сегментов производства готовых изделий из нефтехимических продуктов с вовлечением бесфталатного пластификатора ДОТФ (диоктилтерефталат), который является связующим звеном и ключевым элементом бренда.

Победитель должен будет разработать креативную идею и план продвижения для коммуникационной кампании бренда Laika для B2C ЦА.

Компания принимает заявки на участие до 15:00 по московскому времени 5 декабря 2023 года.