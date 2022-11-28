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28.11.2022 в 16:40

Каждый второй родитель в России хочет получить дополнительное образование

Самым популярным направлением у респондентов стал маркетинг

Каждый второй родитель (46%) хочет получить дополнительное образование в ближайшие полгода. При этом больше трети респондентов (35%) заявили, что уже обучаются. Такие данные получили аналитики образовательной онлайн-платформы «Нетология» и деловой соцсети TenChat в рамках совместного исследования, приуроченного ко Дню матери (результаты есть в распоряжении Sostav).

44% опрошенных родителей указали в качестве ключевой цели получения дополнительного образования — приобретение новых навыков для повышения уровня своей квалификации и/или уровня заработной платы. Для 29% респондентов главная цель — освоить новую профессию и работу по ней в дальнейшем, для 16% участников опроса — саморазвитие, а остальные респондеты (11%) учатся, чтобы подрабатывать.

Согласно данным аналитиков «Нетологии» и TenChat, из тех участников опроса, кто уже учится или планирует начать обучение в ближайшее время, большинство — 71% — выбирают онлайн-курсы. Самым популярным направлением у опрошенных родителей стал маркетинг (22%) — SMM, копирайтинг, интернет-маркетинг или SEO. На втором месте — IT: веб- и мобильная разработка и тестирование (17%), на третьем — бизнес и управление (12%).

Другими восстребованными направлениями оказались творческие профессии: фотограф, стилист, дизайнер интерьеров (15%), также респонденты заинтересованы в получении дополнительного психологического образования (12%).

В исследовании участвовали более 13,7 тыс. россиян, которые имеют детей.

По данным опроса GeekBrains, более половины россиян (54,5%) хотят пройти переподготовку и получить новую профессию. Большинство из них готовы стать IT-специалистами или дизайнерами, а каждый пятый планирует расширить свои профессиональные компетенции в SMM-менеджменте и маркетинге.

Нетология Tenchat
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