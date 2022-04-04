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04.04.2022 в 14:00

Каждый пятый россиянин хочет переучиться на SMM-менеджера или маркетолога

Половина респондентов нацелена на увеличение дохода

Более половины опрошенных россиян (54,5%) хотят пройти переподготовку и получить новую профессию. Большинство из них готовы стать IT-специалистами или дизайнерами, а каждый пятый планирует расширить свои профессиональные компетенции в SMM-менеджменте и маркетинге, следует из опроса GeekBrains, поступившего в Sostav.

Каждый пятый россиянин планирует расширить свои профессиональные компетенции в SMM-менеджменте (20,9%) и маркетинге (20,8%). Пенсионеры чаще интересуются профессией специалиста по настройке рекламы в интернете (15%), вероятно потому, что она для них более понятна, чем SMM-менеджер и маркетолог.

Возможность получить дополнительное образование в области программирования и разработки интересна трети опрошенных россиян (31,2%). Наибольший интерес выражен среди студенческой аудитории (34%) и среди сотрудников, работающих в найме (31,7%). Треть желающих трудоустроиться и пенсионеры также отметили данный вариант карьерной траектории как перспективный. Среди самозанятых стремление стать разработчиком отметили 30,1% опрошенных.

Четверть респондентов предпочитают развиваться в дизайне (25,6%). При этом женщины хотят стать дизайнерами в 1,5 раза чаще мужчин. Респондентам также интересны психология (39,4%), развитие личности (38,2%) и фотография (26,2%). Среди мужчин востребовано изучение аналитики: бизнес (26,8%), финансовой (21,3%) и гейм-аналитики (19,5%). Четверть россиян интересуются также темами отношений (19,8%), soft skills (21,1%) и искусством (23,6%).

Ранее SuperJob выяснил, что компании, покинувшие российский рынок в связи с событиями на Украине, рискуют своим HR-брендом. Так, в случае их возвращения 77% россиян скорее предпочтут работать в любой другой компании, нежели у них.

Образование маркетолог SMM-менеджер
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