Телевидение продолжает терять рекламные доходы

Во II квартале рынок ТВ-рекламы упал ещё сильнее, чем в начале года — на 9−10%. А в июне он сократился почти на 19% по сравнению с тем же месяцем 2018 года. Это достаточно сильное падение даже с учетом высокой базы июня — июля 2018 года, когда каналы хорошо заработали на показе чемпионата мира по футболу, сообщают «Ведомости» со ссылкой на сотрудников крупных телекомпаний.

Если не учитывать такие крупные мероприятия, как чемпионат по футболу, зимние Олимпийские игры в Южной Корее, предвыборную президентскую кампанию, падение составляет 7%, говорит еще один собеседник. В I квартале рекламодатели сократили расходы на продвижение в эфире на 6% до 41,5−42 млрд рублей, сообщала Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР), тогда рынок ушел в минус впервые за четыре года.

Стагнировать ТВ-реклама начала прошлой осенью, поэтому каналы заранее оптимизировали расходы на 2019 год, но случившееся падение рынка стало очень неприятным сюрпризом для телекомпаний. Рекламодатели стали всё больше перекладывать бюджеты из телевидения в продвижение на местах продаж и контекстную рекламу в интернете.

Собеседники издания заявляют, что основная причина падения рынка ТВ-рекламы — стагнация российской экономики. Помимо этого на рынок ТВ-рекламы негативно действует снижение телесмотрения и, наоборот, увеличение популярности интернета, особенно у молодой аудитории. В результате рекламные доходы интернет-компаний продолжают расти: выручка «Яндекса» по этой статье во II квартале выросла на 21% до 29,1 млрд рублей, выручка Mail.ru Group — на 22,5% до 8,4 млрд.

Наконец, каналы теряют деньги из-за увеличения расценок на ТВ-рекламу, полагают собеседники издания в рекламных агентствах: три года назад НРА объявил, что ролики в эфире недооценены и их стоимость будет расти минимум на 10% в год. По их словам, такая инфляция в условиях общей стагнации экономики только подтолкнула рекламодателей к поиску альтернативных методов продвижения.

Показатели II квартала сопоставимы с первым, возражает представитель Национального рекламного альянса (НРА), но конкретных цифр не раскрывает. Однако неделю назад медиахолдинги — учредители селлера вновь решили заменить его команду: Эдуарда Райкина сменит Алексей Толстоган, который сейчас занимается спецпроектами «Национальной медиа группы» и «СТС медиа». Официальные данные по рекламному рынку за полугодие опубликует до конца августа. Один из собеседников «Ведомостей» знает, что селлер прогнозирует сокращение рынка на 3% в 2019 году.

Во второй половине года ситуация кардинально не изменится — рынок продолжит показывать минус, полагает большинство собеседников в телекомпаниях и агентствах. В целом по году ТВ-реклама упадет на 8−10%, считают они. Но у рекламодателей есть запас по маркетинговым бюджетам, которые они еще могут потратить в телеэфире, если селлер будет проводить более гибкую ценовую политику, полагает вице-президент рекламной группы OMD OM Ольга Барская.