Телеканал «Пятница!» провел суперигру со зрителями «Умнее всех» в режиме реального времени

Зрители шоу могли не только смотреть, но и непосредственно принять в нем участие. Пользователи подключались к викторине и отвечали на вопросы с помощью мини-приложения «ВКонтакте», а модерировала игру Тина Канделаки в эфире телеканала «Пятница!». Разработкой приложения занималась Креативная студия SMIT. совместно с командой телеканала. Подробности Sostav рассказала команда проекта.

В эфир вышло 4 суперигры. Они проводились на четыре часовых пояса — на каждой орбите формировался рейтинг игроков и список победителей.

Суперигра выходила 5-минутным блоком в финале шоу. Примечательно, что во время суперигр наблюдался рост аудитории программы. Доля последней суперигры, вышедшей в эфир 7 ноября, на 50% превысила среднюю долю шоу.

Всего в режиме реального времени к суперигре подключились 15 тыс. уникальных зрителей. Участники дали 25 тыс. правильных и 40 тыс. неправильных ответов на вопросы. За год в викторину сыграло 200 тыс. уникальных пользователей, а коэффициент реиграбельности приложения составил более 4 игр на одного пользователя.

Состав творческой группы

«Пятница!» (телеканал)

Директор по маркетингу: Артемий Гладченко

Креативный диджитал-директор: Антон Федин

Менеджер спецпроекта: Анастасия Демидова

Диджитал-директор по контенту: Наталия Бацуева

Руководитель интернет-проектов: Максим Русаков

Ведущий разработчик: Андрей Берков

Моушен-дизайнер: Вера Акимова

Видеоредактор: Константин Бондарь

Исполнительный директор: Манана Саградян

Руководитель видеоспецпроектов: Димитриос Меркурис

SM-менеджер: Ольга Швец

Креативная студия SMIT. (агентство)

Диджитал-продюсер и менеджер проекта: Никита Морозов

Разрабочтики: Дмитрий Моисеенко и Александр Скоробогатый

Аккаунт-менеджер: Екатерина Головкина

PR-менеджер: Орли Ифраимова