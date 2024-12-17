Телеканал «Пятница!» провел суперигру со зрителями «Умнее всех» в режиме реального времени

Зрители шоу могли не только смотреть, но и непосредственно принять в нем участие. Пользователи подключались к викторине и отвечали на вопросы с помощью мини-приложения «ВКонтакте», а модерировала игру Тина Канделаки в эфире телеканала «Пятница!». Разработкой приложения занималась Креативная студия SMIT. совместно с командой телеканала. Подробности Sostav рассказала команда проекта.
В эфир вышло 4 суперигры. Они проводились на четыре часовых пояса — на каждой орбите формировался рейтинг игроков и список победителей.
Суперигра выходила 5-минутным блоком в финале шоу. Примечательно, что во время суперигр наблюдался рост аудитории программы. Доля последней суперигры, вышедшей в эфир 7 ноября, на 50% превысила среднюю долю шоу.
Всего в режиме реального времени к суперигре подключились 15 тыс. уникальных зрителей. Участники дали 25 тыс. правильных и 40 тыс. неправильных ответов на вопросы. За год в викторину сыграло 200 тыс. уникальных пользователей, а коэффициент реиграбельности приложения составил более 4 игр на одного пользователя.
Состав творческой группы
«Пятница!» (телеканал)
Директор по маркетингу: Артемий Гладченко
Креативный диджитал-директор: Антон Федин
Менеджер спецпроекта: Анастасия Демидова
Диджитал-директор по контенту: Наталия Бацуева
Руководитель интернет-проектов: Максим Русаков
Ведущий разработчик: Андрей Берков
Моушен-дизайнер: Вера Акимова
Видеоредактор: Константин Бондарь
Исполнительный директор: Манана Саградян
Руководитель видеоспецпроектов: Димитриос Меркурис
SM-менеджер: Ольга Швец
Креативная студия SMIT. (агентство)
Диджитал-продюсер и менеджер проекта: Никита Морозов
Разрабочтики: Дмитрий Моисеенко и Александр Скоробогатый
Аккаунт-менеджер: Екатерина Головкина
PR-менеджер: Орли Ифраимова