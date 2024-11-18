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18.11.2024 в 07:20

Telegram выкатил обновления для мини-приложений

Мессенджер представил более 10 новых функций

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Telegram выпустил очередное обновление, благодаря которому мини-приложения получили полноэкранный режим. Кроме того, можно вывести иконку приложения на экран и делиться геопозицией. Об этом сообщается в блоге компании.

Мини-приложения также могут получать информацию о движении устройства, что позволит разработчикам добавлять уникальные элементы управления в игры или создавать иммерсивные проекты в виртуальной реальности. Пользователи также могут делиться местоположением с мини-приложениями.

На главном экране устройства появилась возможность размещать иконки отдельных мини-приложений. Это позволит открывать игры и сервисы в одно касание.

Приложения теперь могут использовать накопленные звёзды, чтобы отправлять подарки пользователям, например, в качестве награды за достижения. Подарками можно управлять в профиле.

Теперь пользователи могут делиться медиафайлами прямо из мини-приложений. Мини-приложения научились генерировать документы и файлы для скачивания. Например, это могут быть мемы и фото, а также аудиофайлы.

Пользователи с подпиской Premium могут устанавливать эмодзи-статусы через мини-приложения. Например, чтобы показать, что они играют или едут в такси. Мини-приложения могут интегрировать API из других сервисов, чтобы обновлять эмодзи-статус при смене деятельности.

В начале ноября Telegram научился сжимать видео в различном качестве. В мессенджере появились признаки видеоплатформы — в зависимости от скорости интернета он автоматически выбирает оптимальное качество видео.

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