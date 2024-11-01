В Telegram появились признаки видеоплатформы

Telegram сделал шаг к становлению в качестве видеоплатформы. После последних нововведении просматривать видео в мессенджере уже намного удобнее. Об этом сообщил основатель Telegram Павел Дуров.

Дуров напомнил, что ролики в различных чатах и каналах в Telegram отображались в том же формате, в котором они были загружены: пользователям приходилось скачивать гигабайты информации и ждать, пока видео полностью прогрузится.

«С сегодняшним обновлением серверы Telegram будут сжимать популярные видео в различных вариантах качества и оптимизировать их для потоковой передачи», — отметил Дуров.

По его словам, благодаря нововведению мессенджер в зависимости от скорости интернета автоматически выбирает оптимальное качество видео в зависимости от скорости интернет-соединения.

Кроме того, появился ряд других новых функций. Например, у пользователей появится возможность добавлять фото или видео к уже отправленным сообщениям, а также заменить фото или видео в сообщении на другое медиа при редактировании.

В начале октября Дуров анонсировал появление в Telegram новых функций — возможности смотреть время редактирования публикаций и при необходимости досылать медиафайлы после отправки первоначального сообщения.