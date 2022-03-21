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21.03.2022 в 05:40

Telegram впервые стал самым популярным мессенджером в России

В марте он обошел WhatsApp по объему трафика

Telegram в марте впервые обошёл по популярности WhatsApp в России. Его доля в общем объёме трафика в мессенджерах увеличилась с 48% до 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца, пишет «РИА Новости» со ссылкой на исследование «Мегафона».

Таким образом Telegram стал самым популярным мессенджером в стране. Сервис начал активно расти с 24 февраля. На фоне ограничений доступа к другим мессенджерам и социальным сетям он стал одним из главных источников информационного контента.

При этом доля WhatsApp сократилась с 48 до 32% — он занимает второе место по объёму трафика, доля Viber снизилась с 5 до 4%. Если на конец 2021 года Telegram был главным средством общения в 55 регионах, то на данный момент он лидирует в 82 регионах.

Telegram стал лидером и по потреблению мобильного трафика в сутки — в среднем один пользователь расходует на сервис 101 мегабайт трафика, пользователи WhatsApp — 26 мегабайт, Viber — 8 мегабайт.

Ранее сообщалось, что аудитория Instagram снизилась на 16% после блокировки сервиса в России, а число пользователей Facebook снизилось более чем на 40%, а Instagram. Однако эти площадки продолжают быть популярными среди россиян.

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