Аудитория Instagram снизилась на 16% после блокировки сервиса в России

Исследовательская компания Mediascope по запросу РБК проанализировала динамику охватов соцсетей после их блокировки в России. Эксперты выяснили, что за период с 24 февраля по 15 марта число пользователей Facebook снизилось более чем на 40%, а Instagram — на 16%. Но эти площадки продолжают быть популярными среди россиян.

Например, 25 февраля РКН стал замедлять работу Facebook, а 4 марта был полностью заблокирован в России. Как это отразилось на аудитории: до блокировки она достигала почти 10 млн человек старше 12 лет, а к 10−15 марта снизилась до 7 млн.

За сутки с момента блокировки Instagram его аудитория снизилась на на 16% (с 39 млн до 34 млн пользователей). При этом 14 марта был отмечен пик ежедневной посещаемости. Twitter потерял более 50% аудитории после блокировки 4 марта (с 2,6 млн до 1,2 млн).

Ежедневная аудитория в России на мобильных устройствах и десктопах, млн человек старше 12 лет

Как следует из данных Mediascope, снижение аудитории глобальных соцсетей на фоне их блокировки в России способствовало увеличению трафика на локальных диджитал-площадках: к 14 марта аудитория Telegram уже насчитывала 47,3 млн человек, а количество пользователей «ВКонтакте» к 15 марта достигло отметки в 50,3 млн.

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