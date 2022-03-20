Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+5
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
20.03.2022 в 11:30

Аудитория Instagram снизилась на 16% после блокировки сервиса в России

Mediascope посчитал динамику трафика диджитал-площадок и соцсетей после 24 февраля

1

Исследовательская компания Mediascope по запросу РБК проанализировала динамику охватов соцсетей после их блокировки в России. Эксперты выяснили, что за период с 24 февраля по 15 марта число пользователей Facebook снизилось более чем на 40%, а Instagram — на 16%. Но эти площадки продолжают быть популярными среди россиян.

Например, 25 февраля РКН стал замедлять работу Facebook, а 4 марта был полностью заблокирован в России. Как это отразилось на аудитории: до блокировки она достигала почти 10 млн человек старше 12 лет, а к 10−15 марта снизилась до 7 млн.

За сутки с момента блокировки Instagram его аудитория снизилась на на 16% (с 39 млн до 34 млн пользователей). При этом 14 марта был отмечен пик ежедневной посещаемости. Twitter потерял более 50% аудитории после блокировки 4 марта (с 2,6 млн до 1,2 млн).

Инфографика РБК Инфографика РБК

Ежедневная аудитория в России на мобильных устройствах и десктопах, млн человек старше 12 лет

Как следует из данных Mediascope, снижение аудитории глобальных соцсетей на фоне их блокировки в России способствовало увеличению трафика на локальных диджитал-площадках: к 14 марта аудитория Telegram уже насчитывала 47,3 млн человек, а количество пользователей «ВКонтакте» к 15 марта достигло отметки в 50,3 млн.

Ранее Sostav выяснил у экспертов, как настраивать рекламные кампании в интернете в условиях нестабильности.

Mediascope
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Исследования
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.