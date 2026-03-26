Telegram «умирает» вслед за WhatsApp* — заявление главы «Ростелекома»

Глава «Ростелекома» Михаил Осеевский заявил о снижении популярности Telegram в России вслед за WhatsApp* (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) в рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. Об этом сообщают РИА «Новости».

По словам спикера, национальный мессенджер Max показывает уверенный рост. Осеевский также добавил, что из-за проблем с голосовой связью в зарубежных сервисах россияне стали чаще возвращаться к обычным мобильным звонкам.

Ранее в «Ростелекоме» опровергли сообщения о введении ограничений на домашний интернет.