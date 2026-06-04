ChatGPT достиг 1 млрд активных ежемесячных пользователей

Приложение ChatGPT от компании OpenAI достигло 1 млрд активных пользователей в месяц по всему миру. ИИ-сервису потребовалось около трех лет, чтобы выйти на этот уровень, сообщает Reuters со ссылкой на данные Sensor Tower.

Рост популярности ChatGPT происходит на фоне усиливающейся конкуренции на рынке генеративного искусственного интеллекта. В частности, соперничество за пользователей ведут OpenAI и Anthropic, активно развивающие собственные AI-решения и мобильные приложения.

Согласно оценкам Sensor Tower, ChatGPT достиг отметки в 1 млрд ежемесячно активных пользователей в мае 2026 года. При этом его динамика роста превзошла ряд крупнейших цифровых платформ, включая TikTok, Instagram (запрещена в России, принадлежит Meta, признанной экстремисткой и запрещенной в РФ) и YouTube на сопоставимых этапах развития.

Отдельно аналитики отмечают, что появление конкурирующих приложений, таких как Claude от Anthropic, уже оказывает влияние на поведение пользователей. В частности, часть аудитории после установки альтернативных сервисов стала проводить в ChatGPT меньше времени, хотя сам рынок AI-ассистентов продолжает быстро расти.

Приложение Claude на фоне конкуренции демонстрирует более высокие темпы роста аудитории в процентном выражении, однако ChatGPT сохраняет лидерство по абсолютному числу пользователей и остается ключевым игроком в сегменте генеративного искусственного интеллекта.

По данным аналитиков EMARKETER, в мае 2026 года глобальная аудитория приложения Gemini от Google достигла 900 млн ежемесячно активных пользователей. За последние четыре месяца сервис вырос на 20%, тогда как аудитория ChatGPT за сопоставимый период увеличилась на 12,5%.