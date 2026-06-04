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04.06.2026 в 09:30

Операторы предлагают вернуть доступ к Netflix и нейросетям через механизм «белых списков»

Инициатива «Билайна» предполагает открытие доступа к отдельным зарубежным сервисам, которые недоступны в России без VPN

Сотовые операторы обсуждают с властями возможность восстановления доступа россиян к отдельным зарубежным онлайн-сервисам, включая Netflix и нейросети. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме сообщил генеральный директор «Билайна» Сергей Анохин, передает РБК.

Предложенная топ-менеджером инициатива по созданию так называемых «белых списков VPN» «получила продолжение» и нашла поддержку. Речь идет не о легализации определенных VPN-сервисов, а о предоставлении пользователям доступа к ресурсам, которые формально не заблокированы российскими регуляторами.

Сергей Анохин отметил, что в число таких сервисов входят зарубежные развлекательные платформы и решения в сфере искусственного интеллекта. По его словам, у операторов связи есть технологические возможности для организации доступа к подобным ресурсам без изменения действующих ограничений в отношении запрещенных сервисов.

Впервые глава «Билайна» предложил концепцию «белых списков VPN» в апреле. Тогда он также допускал дифференцированный подход к пользователям, при котором специальные ограничения могли бы применяться только к отдельным категориям абонентов.

Сейчас в существующие «белые списки» входят государственные сайты, банковские сервисы, транспортные приложения, маркетплейсы и ряд средств массовой информации, которые продолжают работать даже при ограничениях мобильного интернета.

Netflix Операторы
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