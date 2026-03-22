Будущее корпоративных коммуникаций
Независимое брендинговое агентство Ohmybrand
Быть неймером

22.03.2026 в 12:05

Минцифры отрицает «белые списки» для домашнего интернета

Отключения по причинам безопасности не затрагивают домашний интернет

Минцифры назвало фейком информацию о том, что провайдеры домашнего интернета будут вводить ограничения на сетях и оставят только сервисы из «белого списка».

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что провайдеры фиксированного интернета готовятся вводить ограничения на своих сетях, исключения составят ресурсы, входящие в «белый список». В ведомстве уточнили, что при угрозах безопасности со стороны вражеских БПЛА в ряде регионов России точечно отключается исключительно мобильный интернет. Проводные же технологии не имеют отношения к беспилотникам, поэтому необходимости в их ограничении нет.

Ранее сообщения о введении ограничений на домашний интернет опровергли в «Билайне» и «Ростелекоме».

В список онлайн-ресурсов, доступных при отключениях мобильного интернета, входят «Госуслуги», сайты президента, правительства, Госдумы, министерств и ведомств, сервисы «Яндекса», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», почтовый сервис Mail.ru, мессенджер Max и другие.

