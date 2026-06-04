Владельцы iPhone остались без уведомлений от «Макса»

Пользователи мессенджера «Макс» на устройствах Apple лишились возможности получать пуш-уведомления о новых сообщениях и звонках. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса, связав ограничения с исключением приложения из магазина App Store.

В компании уточнили, что уведомления больше не будут приходить на смартфоны пользователей iPhone, однако сами сообщения продолжат доставляться. В связи с этим владельцам устройств Apple рекомендовано периодически самостоятельно открывать приложение, чтобы не пропустить важные сообщения или входящие вызовы.

Проблемы с уведомлениями возникли на следующий день после того, как приложение «Макс» исчезло из App Store. В пресс-службе VK сообщили, что команда уже направила запрос в Apple с просьбой разъяснить ситуацию и работает над оперативным решением проблемы.