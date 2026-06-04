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04.06.2026 в 10:10

Владельцы iPhone остались без уведомлений от «Макса»

Ранее Apple удалила приложение нацмессенджера из App Store

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Пользователи мессенджера «Макс» на устройствах Apple лишились возможности получать пуш-уведомления о новых сообщениях и звонках. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса, связав ограничения с исключением приложения из магазина App Store.

В компании уточнили, что уведомления больше не будут приходить на смартфоны пользователей iPhone, однако сами сообщения продолжат доставляться. В связи с этим владельцам устройств Apple рекомендовано периодически самостоятельно открывать приложение, чтобы не пропустить важные сообщения или входящие вызовы.

Проблемы с уведомлениями возникли на следующий день после того, как приложение «Макс» исчезло из App Store. В пресс-службе VK сообщили, что команда уже направила запрос в Apple с просьбой разъяснить ситуацию и работает над оперативным решением проблемы.

Сергей Белов, основатель сервиса аналитики mxstat.ru:

Удаление «Макс» из App Store и отключение пуш-уведомлений — неприятный момент для бизнеса, потому что теряется оперативная коммуникация с пользователями. Однако называть ситуацию критической я бы не стал.

Пользователи все равно заходят в мессенджеры каждый день независимо от пуш-уведомлений. На новых устройствах iPhone проблем еще меньше: в новых устройствах с российской сертификацией (РСТ) уже есть RuStore, в ограниченном и урезанном виде, где «Макс», скорее всего, появится в ближайшее время наряду с банковскими приложениями, которые находятся под санкциями. Владельцам старых или неофициально ввезенных устройств Apple останется лишь пользоваться веб-версией.

IPhone Apple МАКС App Store Национальный мессенджер
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