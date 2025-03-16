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16.03.2025 в 13:28

Telegram сможет замораживать аккаунты пользователей за нарушения правил платформы

Блокировка станет предупреждением перед полным удалением

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В Telegram могут ввести режим «заморозки» для нарушителей правил месенджера. Упоминания новой функции в исходном коде Telegram для macOS и стороннего клиента Unigram обнаружил канал Telegram Info.

Во время заморозки пользователь сможет пользоваться аккаунтом в режиме чтения, то есть отправлять сообщения или «совершать какие-либо действия» в мессенджере будет запрещено. Замороженные аккаунты также будут помечаться специальным статусом, который будет виден другим пользователям.

Попавшие под заморозку пользователи получат возможность обжаловать наказание через официального бота, но если сделать это не удастся, аккаунт через некоторое время будет удален. Функция все еще находится в процессе разработки, точная дата ее запуска пока неизвестна.

Ранее в Telegram предложили добавить механизм жалоб на запрещенный контент в стикерах и эмодзи. Подобные меры могли бы помочь оперативно удалять экстремистские и незаконные изображения.

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