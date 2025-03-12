В Telegram предложили добавить механизм жалоб на запрещенный контент в стикерах и эмодзи

Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин предложил администрации мессенджера Telegram разработать механизм жалоб на противоправный контент в стикерах и эмодзи. Об этом депутат написал в своем Telegram-канале.

Парламентарий подчеркнул, что подобные меры могли бы помочь оперативно удалять экстремистские и незаконные изображения, не доводя ситуацию до судебных разбирательств.

Ранее стало известно, что суд в Кировской области запретил несколько стикерпаков с нацистской символикой. Горелкин предположил, что Telegram, вероятно, удалит эти стикеры, а риски блокировки мессенджера маловероятны.