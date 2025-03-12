Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Voskhod Agency
Елена Корниенко (Elena Korn)
Два слова о брендинге и рекламе

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
12.03.2025 в 17:00

В Telegram предложили добавить механизм жалоб на запрещенный контент в стикерах и эмодзи

Ранее суд в Кировской области запретил несколько стикерпаков с нацистской символикой

Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин предложил администрации мессенджера Telegram разработать механизм жалоб на противоправный контент в стикерах и эмодзи. Об этом депутат написал в своем Telegram-канале.

Парламентарий подчеркнул, что подобные меры могли бы помочь оперативно удалять экстремистские и незаконные изображения, не доводя ситуацию до судебных разбирательств.

Ранее стало известно, что суд в Кировской области запретил несколько стикерпаков с нацистской символикой. Горелкин предположил, что Telegram, вероятно, удалит эти стикеры, а риски блокировки мессенджера маловероятны.

Telegram Антон Горелкин
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.