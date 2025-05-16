Telegram представил Pixel Tag — инструмент для анализа эффективности рекламных кампаний

Telegram представил новый инструмент для рекламодателей — Pixel Tag. Об этом Sostav сообщили в МТС AdTech.
Pixel Tag позволяет отслеживать переходы пользователей на внешние сайты и целевые действия там после взаимодействия с рекламой в Telegram Ads. Теперь рекламодатели смогут видеть более точную статистику по кампаниям: от показов и кликов до CTR и поведения на сайте. По умолчанию инструмент отслеживает только факт перехода на сайт, но с помощью дополнительных настроек можно фиксировать и более точные целевые действия, например, покупку, регистрацию, подписку на рассылку и другие. Все данные собираются и обрабатываются в агрегированном и обезличенном виде, что исключает возможность идентификации отдельных пользователей. Важно отметить, что Pixel Tag фиксирует только действия за пределами Telegram — активность внутри платформы не отслеживается.
Pixel Tag — это JavaScript-фрагмент, который размещается на сайте рекламодателя для отслеживания целевых действий пользователей и состоит из двух компонентов:
- Основного кода. Размещается на всех страницах сайта. Он активирует пиксель и позволяет фиксировать факт открытия пользователем страницы сайта рекламодателя.
- Кода события. Размещается на релевантных страницах или элементах сайта и позволяет отслеживать целевые действия пользователей.
Ключевые принципы работы нового инструмента:
- Отслеживание базового события посещения страницы, а также дополнительных пользовательских действий.
- Доступны методы создания, редактирования, получения и удаления пикселей (createPixel, editPixelEvent, getPixelEventsList и другие).
- Возможность связки пикселя с рекламной кампанией через параметр conversion_event_id.
- Пиксель реализован в формате JavaScript и встраивается в <head> сайта. В рекламном кабинете Telegram Ads необходимо создать основной код пикселя и разместить его на все страницы сайта как можно ближе к началу кода сайта внутри кода <head>.</head>.
- Создание пользовательских событий (actions) с типами: lead, purchase, search, download и другими (всего — 19 предустановленных вариантов). Для отслеживания конкретного события необходимо создать событие в блоке настройки событий, выбрав наиболее подходящее описание из предложенных. Событие настраивается через установку кода события на нужное пользовательское действие.
- При запуске рекламной кампании необходимо выбрать одно из заранее созданных событий. Это позволит точно отслеживать количество конверсий, совершенных на сайте в рамках данной кампании. К каждой кампании можно привязать только одно событие, изменить его после запуска кампании нельзя;
- После запуска рекламной кампании с выбранным событием Telegram Ads начинает автоматически присваивать каждому клику по рекламе уникальный идентификатор — TGCLID. С его помощью система определяет, какое событие нужно связать с конкретным кликом и кампанией;
- Ограничение по форматам. Инструмент работает только с кампаниями с click-out, с переходом на внешние сайты и неприменим, например, для продвижения каналов, сообщений или ботов.
- На данный момент автоматическая оптимизация по событиям в Telegram Ads недоступна. Пиксель используется только для сбора статистики, как и при отслеживании подписок на канал.