Telegram представил Pixel Tag — инструмент для анализа эффективности рекламных кампаний

Telegram представил новый инструмент для рекламодателей — Pixel Tag. Об этом Sostav сообщили в МТС AdTech.

Pixel Tag позволяет отслеживать переходы пользователей на внешние сайты и целевые действия там после взаимодействия с рекламой в Telegram Ads. Теперь рекламодатели смогут видеть более точную статистику по кампаниям: от показов и кликов до CTR и поведения на сайте. По умолчанию инструмент отслеживает только факт перехода на сайт, но с помощью дополнительных настроек можно фиксировать и более точные целевые действия, например, покупку, регистрацию, подписку на рассылку и другие. Все данные собираются и обрабатываются в агрегированном и обезличенном виде, что исключает возможность идентификации отдельных пользователей. Важно отметить, что Pixel Tag фиксирует только действия за пределами Telegram — активность внутри платформы не отслеживается.

Pixel Tag — это JavaScript-фрагмент, который размещается на сайте рекламодателя для отслеживания целевых действий пользователей и состоит из двух компонентов:

Основного кода. Размещается на всех страницах сайта. Он активирует пиксель и позволяет фиксировать факт открытия пользователем страницы сайта рекламодателя.

Кода события. Размещается на релевантных страницах или элементах сайта и позволяет отслеживать целевые действия пользователей.

Ключевые принципы работы нового инструмента: