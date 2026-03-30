30.03.2026 в 09:13

Более 60% публичных Telegram-каналов стали чаще постить контент

После замедления мессенджера активность авторов выросла, но эффективность публикаций снизилась

1

Более 60% публичных каналов в Telegram нарастили частоту публикаций после начала замедления платформы, следует из данных аналитического сервиса Sfeкyx, которые приводит «Коммерсантъ». С середины декабря 2025 года до конца марта 2026-го рост активности наблюдался преимущественно у крупных каналов, где медианная частота публикаций выросла с 9 до 9,2 поста.

Суммарная активность блогов за этот период увеличилась на 4%. Однако рост объема контента сопровождался снижением его эффективности: медианные просмотры по всем категориям каналов сократились на 16,2%. Малые каналы теряют до 17% просмотров, в то время как крупные — до 9%.

В Sfeкyx отмечают, что текущая динамика свидетельствует не о стагнации Telegram, а указывает на переход платформы в фазу «стрессовой адаптации». В этих условиях усиливается конкуренция за внимание пользователей, что приводит к увеличению разрыва между крупными и небольшими каналами.

Дополнительным фактором давления на рынок стало снижение аудитории у части блогеров. По оценкам рекламного агентства Purple Door, с начала замедления мессенджера падение числа подписчиков составило в среднем 10−15%, что заставляет авторов рассматривать альтернативные площадки для развития.

По данным Purple Door, в середине марта фиксировалось кратковременное снижение числа рекламных публикаций на 10%, но позже спрос восстановился. По подсчетам Telega.in, в дальнейшем рынок показал рост на уровне 15% год к году.

Ранее ФАС установила переходный период до конца 2026 года для рекламы в Telegram и YouTube, в течение которого меры ответственности за ее размещение применяться не будут.

