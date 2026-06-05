Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Виктор Донюков
Дарья Башвинова
Независимое брендинговое агентство Ohmybrand

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
05.06.2026 в 12:00

«Циан» и операторы связи объединились для борьбы с телефонным мошенничеством

МТС, «Билайн» и «МегаФон» подписали соглашение с платформой недвижимости для создания совместной системы защиты от фрода

Платформа недвижимости «Циан» и «большая тройка» российских мобильных операторов — МТС, «Билайн» и «МегаФон» — договорились о сотрудничестве в области противодействия телефонному мошенничеству. Соответствующее соглашение стороны подписали в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). Об этом сообщает ТАСС.

В рамках партнерства компании планируют создать механизм защиты пользователей от нежелательных и потенциально опасных звонков. Проект предусматривает внедрение технологий для выявления и блокировки подозрительных вызовов, а также развитие инструментов повышения безопасности цифровых сервисов.

Стороны также договорились об обмене экспертизой и технической поддержке в сфере антифрода. Для реализации инициатив будут сформированы совместные рабочие группы, которые займутся разработкой и внедрением решений.

По словам участников соглашения, сотрудничество позволит повысить уровень доверия пользователей к цифровым платформам и снизить риски мошенничества при взаимодействии с сервисами недвижимости. Компании рассчитывают, что объединение данных, технологий и инструментов авторизации поможет сделать цифровую среду более безопасной для клиентов.

ЦИАН
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.