«Циан» и операторы связи объединились для борьбы с телефонным мошенничеством

Платформа недвижимости «Циан» и «большая тройка» российских мобильных операторов — МТС, «Билайн» и «МегаФон» — договорились о сотрудничестве в области противодействия телефонному мошенничеству. Соответствующее соглашение стороны подписали в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). Об этом сообщает ТАСС.

В рамках партнерства компании планируют создать механизм защиты пользователей от нежелательных и потенциально опасных звонков. Проект предусматривает внедрение технологий для выявления и блокировки подозрительных вызовов, а также развитие инструментов повышения безопасности цифровых сервисов.

Стороны также договорились об обмене экспертизой и технической поддержке в сфере антифрода. Для реализации инициатив будут сформированы совместные рабочие группы, которые займутся разработкой и внедрением решений.

По словам участников соглашения, сотрудничество позволит повысить уровень доверия пользователей к цифровым платформам и снизить риски мошенничества при взаимодействии с сервисами недвижимости. Компании рассчитывают, что объединение данных, технологий и инструментов авторизации поможет сделать цифровую среду более безопасной для клиентов.