Раскрыты детали Pixel Tag от Telegram

Агентство Magnetto.pro, селлер Telegram Ads, раскрыло Sostav подробности нового рекламного инструмента Telegram, который уже доступен для использования и обещает стать прорывом в оценке эффективности диджитал-кампаний при работе с Telegram Ads.

Pixel Tag — это специальный JavaScript-код, который внедряется на сайт рекламодателя. Он состоит из Base Code, который размещается на всех страницах сайта и инициализирует работу пикселя, и Event Code, который добавляется на страницы или элементы, где происходят ключевые пользовательские действия. Благодаря этому коду рекламодатель получает анонимные и агрегированные данные о действиях пользователей, перешедших по рекламным объявлениям. Это помогает отслеживать конверсии, снижать стоимость целевых действий (CPA) и оптимизировать рекламные кампании.

Какие действия можно отслеживать?

Заполнение формы;

Подписка на рассылку;

Добавление товара в корзину;

Завершение покупки;

Посещение ключевых страниц сайта.

Все эти действия отображаются непосредственно в интерфейсе Telegram Ads, а значит — рекламодатели получают расширенную аналитику прямо в рекламном кабинете. Кроме того, это снижает трудозатраты таргетологов: не нужно сводить отчеты из сторонних аналитических систем, вся ключевая информация уже есть в одном месте.

Алексей Федин, исполнительный директор Magnetto.pro: Появление пикселя в Telegram Ads — это важное улучшение, которое позволяет перейти от оценки по общим метрикам к более точному измерению и управлению результатами рекламных кампаний внутри Telegram Ads.

Для установки пикселя необходимо скопировать базовый HTML код, который выходит по клику на кнопку Set up pixel. Базовый код должен быть размещен на каждой странице веб-сайта. Он отслеживает общие посещения и инициализирует пиксель, позволяя регистрировать дополнительные действия посредством отслеживания событий.

Можно получить кастомный код и использовать его для отслеживания необходимых действий, например, добавление в корзину, отправка формы заявки, просмотр определенной страницы и прочие. После установки на странице «Управление событиями» в рекламном кабинете отразится статус «Активный».

После запуска рекламной кампании появится возможность отслеживать количество достижений целей с помощью журнала событий, а также в рекламном интерфейсе в столбце CPA. Можно также протестировать пиксель, пройдя путь пользователя — от клика по объявлению до совершения действия. Если все работает корректно, в интерфейсе Telegram Ads появятся данные о стоимости целевого действия (CPA).

Специалисты Magnetto.pro рекомендуют добавлять базовый код пикселя в <head> сайта перед закрывающим тегом </head>, потому что эта часть сайта загружается у пользователя в первую очередь. Для установки кода на сайт потребуется обратиться к владельцу сайта.

Разработчики обращают внимание, что пиксель не отслеживает активность пользователей внутри самого Telegram и не собирает персональные данные. Все данные обезличены и обрабатываются агрегировано, что соответствует политике конфиденциальности платформы.