От пустых охватов до юридической наивности: 9 ошибок брендов в инфлюенс-маркетинге

Инфлюенс-маркетинг стал незаменимой частью медиамикса, но за кажущейся простотой скрываются детали, которые сильно влияют на эффективность РК. Анастасия Фоминых, руководитель отдела эксклюзивных блогеров, и Адель Дора Макарченко, руководитель группы клиентского сервиса в коммуникационном агентстве DIDENOK TEAM, разобрали для Sostav типичные ошибки брендов и объяснили, как их избежать.

Отсутствие четкой цели кампании

Бренды часто фокусируются на красивой подаче, забывая про стратегию. Формат сотрудничества должен напрямую зависеть от цели:

Для быстрого охвата подойдет разовая интеграция.

Для роста лояльности и узнаваемости нужны долгосрочные отношения: серия коллабораций или амбассадорство.

Без точной цели невозможно измерить эффективность и понять, сработала ли интеграция.

Оценка цифр, а не реальной вовлеченности

Часто сухие цифры не отражают реального качества взаимодействия с аудиторией. Лайки, охваты и даже количество комментариев могут вводить в заблуждение. Более того, ER может напрямую зависеть от алгоритмов самой площадки. Куда важнее оценить качество вовлечения: есть ли живое обсуждение, о чем именно пишут подписчики, какая тональность комментариев. Если под каждым постом одни и те же эмодзи, это может означать, что аудитория не вникает в содержание контента. А значит, и рекламное сообщение вряд ли будет воспринято должным образом.

Если говорить о показателях, то лучше ориентироваться на ERR (количество взаимодействий / охват поста х 100%). Благодаря ему можно проанализировать вовлеченность именно активных пользователей, а не всех подписчиков блогера. Хороший уровень — от 10 до 20%.

Нерелевантность автора ценностям бренда и интересам ЦА

С проблемой несоответствия ценностей автора ценностям бренда и интересам ЦА сталкиваются 59% маркетологов, по данным международного исследования Sprout Social. Иногда бренд-менеджеры субъективно выбирают тех блогеров, которые нравятся лично им, но это не всегда верно — интересы ЦА могут очень сильно отличаться от взглядов специалиста.

Блогеры — это партнеры, которые тоже заинтересованы в хороших результатах кампании. Поэтому не стоит пренебрегать диалогом с ними: обсудите, что нравится аудитории, а что — нет, какой формат отрабатывает лучше. Так вы сможете понять, есть ли мэтч между интересами пользователя и ценностями бренда, а эффективность интеграции значительно вырастет.

​​Выбор блогеров с перегруженной рекламой

Когда реклама часто появляется в ленте, внимание аудитории притупляется. Даже самый креативный бренд не сможет выделиться на фоне рекламного шума. Более того, благодаря обязательной маркировке реклама стала более заметной для обычного пользователя, а 62,5% россиян признались, что обилие маркированной рекламы их раздражает. Реклама в перегруженном блоге может вызвать негатив.

Есть блогеры, которые делают интеграции редко. Несмотря на то, что при работе с ними бизнес должен быть готов к более высокой стоимости сотрудничества — редкая реклама в блоге будет стоить дороже из-за упущенной выгоды — расходы будут оправданы эффективностью размещения из-за высокой лояльности аудитории.

Забывают о юридических аспектах

Времена, когда можно было просто устно договориться с любым блогером о выходе поста, канули в Лету. Сегодня, прежде чем начать сотрудничество с блогером (с аудиторией от 10 тыс. подписчиков), сначала необходимо проверить, зарегистрирован ли его канал, на котором планируется размещение, в реестре РКН.

Кроме того, важно заключать договор, в котором будут прописаны не только сроки и стоимость, но и ответственность за маркировку, право на использование контента брендом в будущем, а также условия эксклюзивности. Рекомендуем привлекать опытных юристов на этапе согласования этих пунктов.

Пренебрежение техническим заданием

Слишком краткое ТЗ, где описаны только продукт и дедлайн, приведет к недопониманию и некачественному результату. Техническое задание должно фиксировать все ожидания бренда. Помимо демонстрации продукта и УТП, важно детализировать:

Стоп-слова и стоп-цвета (чего избегать).

Критерии к видеоряду (фон, свет, общая эстетика).

Требования к образу автора (дресс-код, макияж).

Важно заранее обговаривать количество правок в контенте и их сроки. Иногда бренды вносят слишком много изменений, которые часто противоречат утвержденному ТЗ. В таком случае блогер имеет право отказаться от правок или попросить дополнительную плату. Поэтому детализация технического задания защищает инфлюенсера от лишних переделок контента, а бренд — от некачественного креатива и расходов на неоговоренные исправления.

Шаблонность вместо адаптации под TOV блогера и его аудиторию

Многие бренды стремятся подстраивать контент блогера под свой TOV, но это может негативно повлиять на результат кампании, а 41% специалистов по всему миру называет согласование материалов главной процессуальной проблемой. Важно давать авторам творческую свободу и подходить к интеграции более гибко: не перегружать креатив продуктовыми сообщениями, не пытаться переделать коммуникацию под себя.

Не стоит использовать и необычные для автора форматы. Например, блогер публикует посты без какого-либо визуала, а бизнес просит разместить интеграцию с роликом или картинкой. Такие изменения будут неорганичны в ленте инфлюенсера и вызовут большое недоверие у аудитории. Конечно, пользователь увидит пост, но вряд ли совершит целевое действие, из-за чего достичь ожидаемого результата не получится.

У нас был кейс, когда клиент настоял на интеграции готовых креативов в контент нескольких блогеров. На этапе планирования мы предупреждали, что это может выглядеть неорганично, так как стилистика креативов отличалась от того контента, который привыкла видеть аудитория авторов. Результат оказался показательным: блогер, разместивший готовый креатив, по прогнозам должен был набрать 600 тыс. просмотров, но по факту — 150 тыс. А те авторы, которым мы дали свободу и которые создавали контент в своей привычной стилистике, не просто выполнили, а перевыполнили план: ожидали 200 тыс. просмотров, а набрали 750 тыс.

Игнорирование ограничений по конкурентам

Появление конкурентов у тех же блогеров может привести к падению эффективности кампании. Сейчас нет общих установленных правил по паузе между интеграциями брендов из одного сегмента, поэтому важно заранее обсуждать это условие с автором и прописывать сроки в договоре.

Обычно минимальное ограничение — 3 дня до и 3 дня после размещения. Но если бренду важно большее «эксклюзивное окно», это должно быть отражено в условиях. Для блогера такие паузы — упущенная выгода: от потенциальных постов он отказывается, поэтому разница должна быть компенсирована.

Стоимость такой эксклюзивности зависит от двух факторов — рекламной загруженности блогера и конкурентности категории. Если это FMCG или банковский сектор, запросов от похожих брендов может быть много, и, соответственно, потерянных размещений больше. А если ниша узкая, то стоимость ограничения может быть символической или вообще не обсуждаться.

Нарушение авторских прав: использование контента без согласования

Использовать в других каналах контент рекламной кампании — хорошее решение, которое продлевает ему «жизнь» и снижает его стоимость, но делать это без согласования с блогером нельзя. Для размещения контента на других площадках важно документально оформить согласие автора на использование прав на контент (часто блогеры берут за это дополнительную плату). Так же и с UGC-контентом. Несмотря на то, что он опубликован на открытой площадке и доступен для взаимодействий, использовать его в других каналах без согласия с автором не стоит.

Такая ошибка может привести к штрафам (согласно изменениям в законодательстве, компенсация за нарушение прав на интеллектуальную собственность увеличилась до 10 млн рублей), трудностям с выстраиванием репутации рекламодателя и доверия к нему со стороны инфлюенсеров.

Чек-лист перед запуском кампании:

сформулирована конкретная цель;

оценена реальная вовлеченность подписчиков (ERR, качество комментариев);

проанализирована рекламная нагрузка в блоге;

проверен статус блогера — зарегистрирован ли его канал, на котором планируется размещение, в реестре РКН;

составлено детализированное ТЗ;

согласовано количество раундов правок;

соблюден баланс между TOV бренда и TOV автора;

в договоре прописаны условия по эксклюзивности (срок, в который блогер не будет размещать рекламу конкурентов);

согласованы авторские права на контент.

Вывод

Мы разобрали 9 ошибок, но если ранжировать их по степени критичности, то на первом месте окажется юридическая наивность. Можно ошибиться с целью, переплатить за охваты или получить неудачный креатив — это деньги, которые вы не вернете, но это опыт. Однако сотрудничество с блогером без проверки в реестре РКН, без маркировки или без согласованных прав на использование контента — это риск миллионных штрафов.

Все остальное — вопросы джентльменских договоренностей и креативных споров, которые решаются переговорами.