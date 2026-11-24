«Т-Технологии» направили МКПАО «Циан» добровольное предложение о приобретении до 100% акций компании. Ранее оферта была направлена на рассмотрение в Банк России. Цена выкупа осталась неизменной и составляет 993,05 руб. за акцию. Об этом говорится в сообщении на портале раскрытия корпоративной информации.

Предложение будет действовать в течение 90 дней — с 25 ноября 2026 года по 22 февраля 2027 года. Минимальное количество ценных бумаг, в отношении которых должны быть поданы заявления о продаже, составляет 38,8 млн. Если их число окажется меньше установленного порога, «Т-Технологии» вправе отказаться от приобретения акций в рамках оферты. Финансирование сделки не предполагает дополнительной эмиссии акций группы.

По данным на 18:49 по Москве, бумаги компании торговались по 905 рублей за штуку.

«Т-Технологии» впервые объявили о намерении приобрести до 100% акций «Циана» 6 ноября. Тогда предложенная цена на 29,3% превышала рыночную стоимость бумаг классифайда на момент закрытия основных торгов 5 ноября. В «Циане» подчеркивали, что добровольная оферта является одним из возможных механизмов приобретения компании и не означает заключения сделки.

«Т-Технологии» рассчитывают закрыть сделку в первом квартале 2027 года. Приобретение «Циана» должно стать продолжением стратегии группы по развитию специализированных платформ, объединяющих пользователей и профессиональных участников отдельных рынков. Аналогичную модель компания реализует на базе сервиса «Авто.ру», приобретенного у «Яндекса» в июне за 35 млрд руб.