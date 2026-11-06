«Т-Технологии» предложили купить до 100% акций «Циана»

«Т-Технологии» намерены приобрести до 100% акций МКПАО «Циан». Компания направила в Банк России добровольное предложение акционерам классифайда о покупке бумаг по цене 993,05 руб. за штуку. Предложение на 29,3% выше рыночной стоимости акций на закрытии основных торгов 5 ноября, сообщили в «Т-Технологиях».

Предложение предусматривает приобретение как минимум 50% размещенных обыкновенных акций «Циана». В «Т-Технологиях» рассчитывают, что сделка станет продолжением стратегии развития специализированных платформ 360°, объединяющих пользователей и профессиональных участников отдельных рынков. Аналогичную модель компания реализует на базе «Авто.ру».

После рассмотрения предложения Банком России его направят в «Циан». Акционеры компании смогут принять решение о продаже бумаг после того, как совет директоров классифайда представит свои рекомендации в отношении оферты.

«Т-Технологии» планируют закрыть сделку в первом квартале 2027 года. Для этого потребуется пройти необходимые корпоративные процедуры и получить все согласования. При этом ранее «Циан» публично не объявлял о планах по продаже бизнеса или поиске потенциального покупателя.

В июне «Т-Технологии» завершили покупку сервиса «Авто.ру» у «Яндекса» за 35 млрд руб., привлеченных в долг. В сентябре акционеры группы одобрили консолидацию АО «Точка». Допэмиссию акций и закрытие этой сделки планируется провести до конца 2026 года.

В июле совет директоров «Циана» одобрил программу обратного выкупа акций (buyback) на сумму до 4 млрд руб. сроком на 12 месяцев.