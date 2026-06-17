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17.06.2026 в 11:05

«Т-Технологии» хотят выделить ИТ-активы в отдельную вертикаль

Это позволит выстроить отдельную стратегию продаж

Головная структура «Т-Банка» — «Т-Технологии» — задумалась о выделении своих ИТ-активов в отдельную B2B-вертикаль. Уже сформировано B2B-направление по ИТ-продуктам, включающее свыше 20 решений. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Линейки продуктов «Т-Технологий» охватывают следующие направления: речевые ИИ-технологии, наблюдаемость и мониторинг, офисная продуктивность, экосистема ИИ-решений с агентским режимом для всего цикла разработки.

По словам экспертов, благодаря выделению B2B-tech-направления в отдельную вертикаль будет проще упаковывать внутренние разработки в самостоятельный продукт и выстраивать отдельную стратегию продаж.

В числе причин подобных планов «Т-Технологий» аналитики называют вывод небанковских B2B-активов из-под регуляторного периметра Центробанка. Технологическая компания сможет привлекать инвестиции, запускать совместные предприятия с другими игроками и выйти на IPO отдельно от «Т-Банка».

На рынке есть примеры выделения ИТ-активов в отдельные структуры с упором на B2B-сектор. В числе таких компаний: «Сбер2В», VK Tech, Yandex B2B Tech, MWS и др.

Т-Технологии
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