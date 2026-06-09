«Т-Банк» запустит сквозные рекламные кампании на основе банковских данных

«Т-Банк» планирует запустить сквозные рекламные кампании с использованием банковских данных для настройки таргетинга во внешнем рекламном инвентаре. Как следует из презентации банка, оказавшейся в распоряжении «Коммерсанта», рекламодатели смогут использовать сегменты аудитории, сформированные на основе информации о покупательском поведении клиентов.

Согласно материалам презентации, для настройки рекламы через игры, мобильные приложения и медиа предполагается учитывать данные о среднем чеке пользователя, уровне дохода, отношении к скидкам, категориях покупок за последние полгода, местах и частоте их совершения. Также могут использоваться сведения о предпочтениях в брендах и отдельных жизненных событиях, таких как смена работы или переезд.

Вместе с тем участники рынка обращают внимание на объем собираемой информации. Собеседник издания в одном из крупнейших рекламных агентств России считает, что перечень данных выглядит избыточным для обезличенного таргетинга. По его мнению, информация о жизненном цикле потребителя может быть востребована прежде всего в случае настройки рекламы на конкретного пользователя, а не на широкие категории аудитории.

Юрист компании «Semenov & Pevzner» Татьяна Сухорукова напоминает, что передача банковских данных третьим лицам в маркетинговых целях возможна только при наличии отдельного согласия клиента, оформленного как самостоятельный документ с указанием перечня данных и целей их использования. При этом клиент вправе в любой момент отозвать такое согласие.

Руководитель направления «Разрешение IT&IP споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле отмечает, что сведения об операциях и счетах клиентов относятся к банковской тайне. По его словам, использование таких данных для настройки рекламы в интересах сторонних рекламодателей может создавать риски нарушения режима банковской тайны, даже если сами данные не передаются напрямую, а используются внутри алгоритмов таргетинга.

В «Т-Банке» заявили, что не передают данные клиентов внешним рекламным платформам и другим третьим лицам. В компании подчеркнули, что персональные данные и банковская тайна остаются внутри инфраструктуры банка.

При этом генеральный директор NMi Digital Анна Планина отмечает, что рекламодателям уже доступны данные операторов фискальных данных и маркетплейсов, которые широко используются для таргетинга и зачастую обходятся дешевле, чем работа с банковскими транзакционными данными.

Ранее «Т-Банк» в рамках платформы «Т-Реклама» запустил инструмент, позволяющий настраивать рекламные кампании одновременно внутри собственной экосистемы и на внешних площадках.