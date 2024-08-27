Swipe left: кризис дейтинговых сервисов на носу?

Сегодня в мире заметен тренд на уменьшение желающих поучаствовать в «забеге» быстрых свайпов и мэтчей: после пандемии COVID-19 число активных пользователей дейтинг-приложений снижается. Sostav выяснил, насколько это свойственно российскому рынку интернет-знакомств и сможет ли поиск партнера в офлайне вернуть себе «пальму первенства».

Любовное разочарование

По данным глобальных отчетов, мировое число ежемесячно активных пользователей в дейтинг-приложениях значительно упало с 2021 года. Эксперты выделяли несколько причин такого спада:

усталость от безрезультатного скроллинга и неудачных встреч;

гендерный дисбаланс: мужская аудитория сервисов больше женской;

анкеты с рекламой собственных соцсетей;

платные подписки.

Мошенничество — еще один фактор снижения интереса к дейтинговым приложениям, прежде всего, со стороны мужчин (парни, не переводите деньги случайным девицам и выбирайте место для свидания самостоятельно).

Работа в полях

Свайпать в дейтинг-приложениях и затем выстраивать дальнейшую коммуникацию гораздо проще, чем решиться на офлайн-знакомство. Но глобальные тренды говорят, что последний формат снова в моде. Помимо традиционных баров и клубов, в мире набирают популярность знакомства на кулинарных курсах, в культурных и спортивных учреждениях.

Особенно устали тратить время на переписки в чатах зумеры, которые предпочитают общаться вживую. В поисках новых знакомств они готовы потратиться на посещение площадок, предоставляющих шанс на заветный мэтч.

За рубежом даже появился серьезный конкурент интернет-знакомствам — бирюзовое кольцо The Pear Ring. Украшение наглядно демонстрирует всем окружающим, что его владелец свободен и готов к свиданиям. Коммуникационный стратег Hate Agency Кристина Гаврилова считает, что такой проект отвечает на тренд про искренность: из-за огромных трат времени в онлайне люди стали больше тянуться к естественной коммуникации.

Но в России The Pear Ring не получило широкого распространения, так как в культурном контексте нашей страны идея публичного обозначения готовности к знакомствам менее популярна, высказался Александр Давыдов, основатель приложения для знакомств Flero.

Наши реалии

Хотя российский рынок дейтинговых приложений и заигрывает с офлайном, заметного тренда на снижение численности пользователей сервисов эксперты не наблюдают.

По словам Александра Давыдова, российскому рынку свойственна противоположная тенденция. По мнению Кристины Гавриловой, это связано как с желанием аудитории найти пару, так и с активностью самих брендов, которые запускают креативные кампании и привлекают новую аудиторию.

Игорь Кузнецов, директор сервиса « VK Знакомства»:

Мы не видим, чтобы тренд на онлайн-дейтинг был негативным. Напротив, все больше людей пользуются такими сервисами, что видно в том числе на примере «VK Знакомств». Аудитория платформы растет: во втором квартале 2024 года месячный показатель достиг 3,1 млн пользователей, что на 29% больше по сравнению с показателями прошлого года.

Увеличить численность ежемесячно регистрирующихся пользователей получилось и у приложения «Мамба», сообщил генеральный директор компании Андрей Бронецкий.

Возможно, сохранение популярности интернет-знакомств объясняется нашим суровым климатом и желанием не выходить из комнаты. Роль может играть и уровень общественного доверия. В начале 2024 года ВЦИОМ представил данные, согласно которым 71% россиян считают, что во взаимодействии с другими людьми нужно соблюдать осторожность. Поэтому зарубежные тенденции роста спроса на олдскульные знакомства проходят нас по касательной.

Тем не менее можно спать спокойно: спрос на секс в онлайне — или дружбу — остался. Появляется призрачная перспектива демографического роста.

Аналоги амурных гигантов

Уход из России мировых флагманов дейтинговых приложений — Bumble, Badoo и Tinder — обозначил новый виток развития рынка сайтов знакомств. Их аудитория перетекла в другие сервисы, среди которых как прежние «игроки» рынка, так и «старожилы».

В качестве фаворита классических дейтинг-сервисов, которые заняли место ушедших «гигантов», Александр Давыдов выделил «VK Знакомства». По его мнению, большое количество ресурсов платформы позволяет поддерживать высокое качество работы. Остальные классические приложения для знакомств теряют свою актуальность или представляют собой небольшие проекты, которые пытаются выжить на перенасыщенном рынке, сказал основатель Flero.

Александр Давыдов, основатель приложения для знакомств Flero: Flero мы не относим к классическим дейтинг-сервисам, так как это social-discovery приложение, объединяющее онлайн-знакомства и офлайн-взаимодействие через культуру гастросреды. Мы верим, что одними из фундаментальных аспектов жизни каждого человека являются общение и еда, и именно с ними мы работаем в нашем приложении. Такая модель позволяет пользователям не просто знакомиться, а узнавать друг друга, переходить к реальным встречам в безопасных местах и создавать более глубокие и значимые связи.

Среди популярных приложений российского рынка Кристина Гаврилова отметила «VK Знакомства» и «Мамбу» — самый скачиваемый дейтинговый сервис в России в 2023 году. По ее мнению, растет популярность платформы Twinby, которая делает упор на молодую аудиторию, приложения для быстрых секс-знакомств Pure и бота «Леонардо Дайвинчик». Но все эти сервисы похожи между собой и почти не отличаются от ушедших приложений, заключила эксперт.

Прекрасно, что мы не останемся без привычных механик дейтинг-приложений и кринж-свиданий, но давайте признаемся честно: смешных анкет из Tinder многим пользователям будет не хватать.

Арифметика знакомств

Дейтинг-сервисы не остаются без внимания рекламодателей. По словам Андрея Бронецкого, у «Мамбы» в 2024 году доходы от рекламы выросли на 25−30%, а цифры всего рынка слегка опережают уровень инфляции.

Александр Давыдов добавил, что это связано как с общим ростом диджитал-сферы, так и с поиском новых площадок для продвижения со стороны малого и среднего бизнеса. Например, сотрудничество антикафе «Циферблат на Пушкинской» с сервисом Flero позволяет приводить в заведение большее количество посетителей. В целом, рост доходов от рекламы в этой сфере зависит от модели самого сервиса, пояснил Александр Давыдов.

ИИщем любовь

Для привлечения аудитории многие дейтинг-приложения, представленные на российском рынке, подхватывают новые тренды, покоряющие сердца юзеров. Так как на российском рынке заметна легкая усталость пользователей от стандартных приложений, появляются проекты, которые предлагают новые форматы, сообщил Александр Давыдов.

По мнению Кристины Гавриловой, приложения для знакомств становятся более универсальными, потому что пользователи в последнее время ищут там не только романтические связи, но и близких им по духу людей. Увеличивается число персонализированных анкет и привлечение ИИ: в Twinby технология помогает найти свою пару, анализируя психотип юзера на основе пройденных тестов.

Галина Филиппова, руководитель PR направления Magnetto.pro, подчеркнула, что активное внедрение ИИ в работу дейтинговых платформ обусловлено стремлением повысить эффективность матчмейкинга.

Александр Давыдов, основатель приложения для знакомств Flero: Многие платформы используют ИИ как в организационной работе и алгоритмах «под капотом» системы — для персонализации опыта юзеров, так и для разработки нового функционала на базе искусственного интеллекта. Например, мы в Flero применяем ИИ для анализа совместимости пользователей, улучшения ленты рекомендаций, выбора мест для встреч, а также в качестве ассистента для помощи в поддержании диалога на начальных этапах.

В «VK Знакомствах» привычные свайпы совершаются в ленте, которая образовывается специальным алгоритмом, а анонимный «ночной чат» формируется для пары, исходя из интересов двух людей, которые также анализируются алгоритмами, сообщил Игорь Кузнецов.

Тревожно на фоне открытия OpenAI, что отношения пользователей с голосовыми чат-ботами могут перерасти в эмоциональную зависимость. Возможно, у кого-то общение с ИИ в приложениях и вызывает сильное сжатие в груди, но перспектива оказаться в реальности фильма «Она» вряд ли прельщает. К тому же увлечение ИИ-ухаживаний несет риск обострения чувства одиночества.

Андрей Бронецкий, генеральный директор компании «Мамба»: Важно помнить, что сервисы знакомств в первую очередь ориентированы на знакомства людей с людьми. В этом плане ИИ и более качественный контент, который он формирует, могут отвлекать пользователей от решения их реальных проблем и затягивать в виртуальные развлечения, делая еще более одинокими. Могут и будут появляться продукты, которые концептуально решают проблему одиночества другим способом — общением с виртуальным ассистентом. В этом плане некоторый риск для рынка знакомств действительно может существовать. Насколько он масштабен, пока трудно сказать.

Ожидания игроков

Мировые тенденции на онлайн-дейтинг в значительной степени пока не затронули российский рынок. Однако в условиях быстроменяющихся реалий зарубежные тренды, возможно, коснутся и нашей страны. Ожидать ли нам изменений в поведении чечиков, тюбиков, масиков и всего рынка?

По мнению представителя агентства Hate Agency , зумеры — основная целевая аудитория дейтинг-платформ — будут выбирать приложения, которые сформируют «мэтч», соответствующий их запросу.

Выход сервисов за рамки онлайн, где они станут организаторами мероприятий для знакомств с непринужденной обстановкой, — прогнозирует Кристина Гаврилова. По ее мнению, подобные события должны быть нишевыми, чтобы знакомства максимально соответствовали интересам аудитории.

Александр Давыдов, основатель приложения для знакомств Flero: С уверенностью можно говорить о дальнейшей работе над интеграциями онлайна и офлайна. Люди хотят не просто общаться в приложениях, но и переходить к реальным встречам в безопасной среде. Мы видим огромный потенциал в создании и развитии инфраструктуры, где заведения становятся важной частью процесса знакомств. ИИ, персонализированные рекомендации и гибридные модели общения продолжат играть ключевую роль в удержании и привлечении аудитории.

Андрей Бронецкий считает, что росту рынка в ближайшее время поспособствует осознание аудиторией необходимости платы за качественный сервис, который предоставляется дейтинговыми приложениями.

Мэтч

Представители рынка согласны с тем, что зарубежный тренд на уменьшение числа ежемесячных пользователей дейтинговых приложений в России пока не проявился. Количество мэтчей и свайпов — удачных и не очень — растет вместе с рынком. А вот объединение онлайн и офлайн-формата и внедрение ИИ уверенно врываются в нашу реальность. В первом случае может понадобиться большая подготовленность пользователей к свиданиям. Что касается дальнейшего масштабирования применения ИИ в дейтинговых приложениях, то у части пользователей наверняка появятся новые возможности. Или новые страхи.