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20.03.2020 в 16:15

«Связной» сделал бесплатной доставку всех интернет-заказов

Услуга доступна во всех регионах

Компания «Связной» сделала бесплатной доставку всех интернет-заказов во всех регионах страны, сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу ритейлера. Доставку можно заказать в любом магазине или на сайте компании.

В последние две недели количество интернет-заказов в «Связном» выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего люди интересовались приобретение смартфонов, ноутбуков, умных часов, планшетов и наушников.

Одновременно с этим заметно упала активность покупателей в офлайн, так многие переходят на удаленную работу или самоизолируются в связи с пандемией коронавируса.

Давид Борзилов, вице-президент по продажам «Связного»:

В этот непростой момент мы не можем оставаться равнодушными к судьбе миллионов россиян, поэтому приняли решение отказаться от оплаты за доставку высокотехнологичных устройств.

Ранее стало известно о том, что Россию может ожидать дефицит ноутбуков из-за массового перехода людей на удаленную работу.

Связной
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